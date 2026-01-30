ETSO'nun Güney Kore hamlesi tamamlandı: Seul'de 4 günlük ticaret diplomasisi - Son Dakika
ETSO'nun Güney Kore hamlesi tamamlandı: Seul'de 4 günlük ticaret diplomasisi

ETSO\'nun Güney Kore hamlesi tamamlandı: Seul\'de 4 günlük ticaret diplomasisi
30.01.2026 16:36  Güncelleme: 16:39
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından "Yurt Dışı Hamlesi" kapsamında Güney Kore'ye düzenlenen iş gezisi başarıyla tamamlandı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından "Yurt Dışı Hamlesi" kapsamında Güney Kore'ye düzenlenen iş gezisi başarıyla tamamlandı.

Medikal, kozmetik ve laboratuvar malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren 28 firma ile Seul'e çıkarma yapan ETSO heyeti, büyükelçilik ziyaretinden teknoloji fuarına, üretim incelemelerinden B2B görüşmelerine kadar dolu dolu bir takvim izledi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle organize edilen Güney Kore Sektörel Ticaret Heyeti programı sona erdi. TOBB Üst Kurul Delegesi ve ETSO Meclis Üyesi Haktan Ömeroğlu'nun başkanlığını yürüttüğü ve ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu'nun da yer aldığı 28 kişilik heyet, başkent Seul'deki temaslarıyla Erzurum'un üretim gücünü Uzak Doğu pazarına taşıdı.

Başkan Özakalın: "Teknolojik gelişmeleri ve yenilikçi vizyonu şehrimize taşıyoruz"

Programın sonuçlarını değerlendiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, yurt dışı hamlesinin sadece pazar bulmak değil, vizyon kazanmak olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: "Firmalarımızı küresel rekabete hazırlamak adına başlattığımız bu hareketin ilk somut ve güçlü adımını Güney Kore'de attık. Devletimizin ve Ticaret Bakanlığımızın sağladığı eşsiz desteklerle firmalarımız dünyanın en önemli pazarlarından birinde bayrağımızı dalgalandırdı. Temel amacımız; dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve yenilikçi üretim modellerini yerinde inceleyerek, Erzurum'un üretim potansiyelini doğru pazarlarla ve çağın gerektirdiği vizyonla buluşturmaktır."

Ömeroğlu: "Erzurum firmaları için yeni bir kapı araladık"

Heyet Başkanlığını yürüten Haktan Ömeroğlu ise yaptığı değerlendirmede, organizasyonun sektörel açıdan nokta atışı olduğunu belirtti. Ömeroğlu, "Medikal, kozmetik ve laboratuvar malzemeleri alanında dünyanın en ileri teknolojilerine sahip ülkelerinden biri olan Güney Kore'de bulunmak firmalarımız için büyük bir vizyon kazanımıdır" dedi.

Seul'de 4 günlük ticaret diplomasisi: Adım adım yurt dışı hamlesi

Haktan Ömeroğlu başkanlığındaki Erzurum heyetinin Güney Kore'deki yoğun mesaisi şu stratejik duraklarla yapıldı.

Program kapsamında ilk gün Büyükelçilik Ziyareti ve Pazar Sunumu Programın ilk günü diplomatik ilişkilere ayrıldı. ETSO Heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Heyeti makamında ağırlayan Ticaret Ataşesi Özlem Üntez, Güney Kore pazarının dinamikleri, teknolojik altyapısı ve iş yapma kültürü hakkında heyete kapsamlı bir sunum yaptı.

Heyet ikinci gün Seul Ticaret Odası ve Büyükşehir Belediyesi Temasları İkinci gün, kurumsal iş birlikleri ve kültürel bağların güçlendirilmesiyle geçti. Heyet program kapsamında iki ayrı önemli ziyarette bulundu. İlk olarak Seul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüşülerek kentsel ticaret yönetimi hakkında bilgi alındı. Ardından Seul Ticaret Odası ziyaret edildi. Burada Genel Sekreter'den 150'nin üzerinde firmanın üretim kapasiteleri hakkında brifing alındı ve mesleki eğitim kampüsleri incelendi. Heyet ayrıca, Kore Savaşı'nda şehit düşen askerlerimizin anısına Kore Barış Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Programın üçüncü gününde, Fuar Çıkarması ve Teknoloji Takibi Heyet, programın üçüncü gününde Seul'de düzenlenen uluslararası fuara katılım sağladı. Medikal, kozmetik ve laboratuvar malzemeleri alanında stant açan Güney Koreli ve uluslararası firmaların ürünlerini yerinde inceleyen Erzurum heyeti, sektördeki son teknolojik gelişmeler, Ar-Ge çalışmaları ve inovatif üretim bantları hakkında detaylı bilgi topladı.

Son gün programında ise ikili İş Görüşmeleri (B2B) ve Büyükelçi'nin Katılımı Gezinin finali, en kritik ticari adımla yapıldı. Erzurum firmaları, düzenlenen ikili iş görüşmeleri (B2B) etkinliğinde Güney Koreli muhataplarıyla bir araya geldi. Toplamda 57 Koreli firma ile yüz yüze görüşme sağlandı.

Yoğun günde Seul Büyükelçisi Murat Tamer, heyeti B2B görüşmelerinin yapıldığı salonda ziyaret ederek toplantılara bizzat katıldı. Firmaların görüşmelerine eşlik eden Büyükelçi Tamer, Erzurum firmalarının yurt dışı yolculuğunda Büyükelçilik olarak tam destek vereceklerini yineledi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı Uzmanı Muhammet Furkan Altınsoy da heyetle birlikte incelemelerde bulunarak sürece rehberlik etti.

Heyet yurda dönüyor

Güney Kore'de Erzurum ekonomisi adına verimli temaslarda bulunan, teknolojik yenilikleri yerinde inceleyen ETSO heyeti, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü yurda döneceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Güney Kore, Teknoloji, Erzurum, Ekonomi, Seul, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ETSO'nun Güney Kore hamlesi tamamlandı: Seul'de 4 günlük ticaret diplomasisi - Son Dakika

SON DAKİKA: ETSO'nun Güney Kore hamlesi tamamlandı: Seul'de 4 günlük ticaret diplomasisi - Son Dakika
