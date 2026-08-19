ETSO Üyeleri Sektör Sorunlarını Değerlendirdi - Son Dakika
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ETSO Üyeleri Sektör Sorunlarını Değerlendirdi

ETSO Üyeleri Sektör Sorunlarını Değerlendirdi
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Erzincan'da gerçekleştirilen çalıştayda, dayanıklı tüketim ve elektronik sektöründeki sorunlar ele alındı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 13. Grup Dayanıklı Tüketim Malları, Bilgisayar ve Elektronik Meslek Grubu üyeleri, sektörün mevcut durumu, sorunları, beklentileri ve geleceğe yönelik çalışmaların değerlendirildiği çalıştayda bir araya geldi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren 13. Meslek Grubu tarafından düzenlenen çalıştaya, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu da katıldı.

Çalıştayda sektör temsilcilerinin sahada karşılaştıkları sorunlar, talep ve beklentileri ile çözüm önerileri ele alındı. Üyelerin görüş ve önerilerini doğrudan aktardığı toplantıda, sektörün gelişimine katkı sağlayabilecek yeni çalışmalar ve iş birliği imkanları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca meslek gruplarıyla gerçekleştirilen istişare toplantılarının önemine dikkat çekilerek, sektör temsilcilerinin sahadaki tecrübelerinin ETSO'nun karar alma ve proje geliştirme süreçlerine daha fazla yansıtılması gerektiği vurgulandı.

40 yılı aşkın süredir ticaret yapan üyelere plaket

Çalıştayın sonunda Erzincan'da 40 yılı aşkın süredir ticari faaliyetlerini sürdüren oda üyelerine plaket takdim edildi.

Erzincan ekonomisine, ticaret hayatına, üretim ve istihdama sundukları katkılar dolayısıyla plaketle onurlandırılan isimler; Hasan Uçar, Salih Çınar, Turgut Güner, Selami Polat, Metin Arslan, Ziya Yurt, Ağbaba İbiş ve Mehmet Ziya Demirel oldu.

Plaketler, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından takdim edildi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, meslek gruplarıyla gerçekleştirilen istişare toplantılarının sektörlerin sorunlarının yerinde değerlendirilmesi ve üyelerin beklentilerinin doğrudan dinlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Tanoğlu, uzun yıllardır ticaret hayatında faaliyet gösteren üyelerin Erzincan'ın ekonomik hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, yılların tecrübesini yeni nesillerin enerjisiyle buluşturarak Erzincan ticaretinin gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ETSO Üyeleri Sektör Sorunlarını Değerlendirdi - Son Dakika

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