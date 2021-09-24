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Ev kira fiyatlarındaki artışları fırsat bilen dolandırıcılar iş başında! Uzmanlardan vatandaşlara 6 kritik uyarı geldi - Son Dakika

Ev kira fiyatlarındaki artışları fırsat bilen dolandırıcılar iş başında! Uzmanlardan vatandaşlara 6 kritik uyarı geldi

24.09.2021 07:51

Son zamanlarda ev kiralarındaki yaşanan artışlar sebebiyle uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanan vatandaşlar şimdi de siber dolandırıcıların hedefi haline geldi. Artan kiraları fırsat bilen ve gerçekte olmayan evleri makul fiyatla ilana koyan sahtekarlar, aynı sahte ilandan defalarca kapora alıp, kayıplara karışıyor. Uzmanlar ev arayan vatandaşlara evin görülmeden kapora verilmemesi ve evi kiraladıktan sonra dairenin ilandan kalktığına emin olunması konusunda 6 kritik uyarıda bulunuyor.

Gayrimenkul sektöründe son dönemde en büyük sıkıntı, kiralık konutlardaki arz yetersizliği olarak gösteriliyor. İnşaat maliyetlerindeki rekor yükselişler yeni konut üretimini durma noktasına getirirken; 'satılık'taki fiyat artışı kiralık talebini yukarı taşıdı. Bu da kiralık piyasasındaki yetersizliği büyüttü, fiyatları artırdı. Kiralık konuta talep artışı, ağustos ayı verilerine de yansıdı. Buna göre 2020'de her 100 kişiden 37'si kiralık konut ararken, bu yıl bu oran yüzde 47'ye yükseldi.

"AYNI SAHTE İLANDAN DEFALARCA KAPORA ALIP, KAYIPLARA KARIŞIYORLAR"

Kiralık ev fiyatlarındaki artışı fırsat bilen siber dolandırıcılar ise uygun fiyatlı ev arayışında olan vatandaşları hedeflemeye başladı. Bu şahıslar; sahte ve nispeten daha ucuz internet ilanlarıyla kendilerine ait olmayan bir evi defalarca kiralayıp kapora isteyerek, ev arayışında olan vatandaşları dolandırmaya çalışıyor. Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, dolandırıcı e-Posta'lara, telefon görüşmelerine, sahte ilanlara, sahte web sitelerine ve sosyal medyadaki paylaşımlara karşı temkinli olunması gerektiğini söyledi. Akkoyunlu "Dolandırıcılar, üniversitelere ya da merkezî noktalara yakın yerleri tercih ediyor. Şüphe uyandırmamak için fiyatlar makul aralıklarda tutuluyor, çok da inanılmaz fiyatlar gösterilmiyor. Bir ev başka bir ilanda ya da sitede 3.500 TL'ye kiralanırken dolandırıcılar aynı evi 2.750 TL'ye sunuyorlar. Aynı sahte ilandan defalarca kapora alıp, kayıplara karışıyorlar" ifadelerini kullandı.

EV ARAYANLARA 6 UYARI

1-Sahte ilanın uygun fiyatlı olması nedeniyle dolandırıcılar yoğun talep olduğunu belirterek kapora isteyebilirler. Evi görmeden kapora vermeyin. Evi gördükten sonra kapora verecekseniz, bu işlemi elden yapmayın. Mutlaka banka havalesinde ayrıntılı bir şekilde belirterek işlem yapın.

2-Ev aramayı planladığınız bölgedeki diğer benzer evlerin fiyatlarını mutlaka kontrol edin. Kiralamak istediğiniz ev diğer evlerden çok daha düşükse veya hemen kiralamanız isteniyorsa, nedenini sorgulayın. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen teklifler genellikle gerçek değildir.

3-Emlakçıların mutlaka Ticaret Bakanlığı tarafından verilen "Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi"ne sahip olup olmadığını sorgulayın. Her zaman bilinen web siteleri ve uygulamaları kullanın.

4-Sahte ilanlarda, gerçekte mevcut olmayan dairelerin fotoğrafları kullanılabilir. Google haritalarda adresi doğrulayabilir ve sokak görünümü özelliğini kullanabilirsiniz. İlanlardaki fotoğrafların sokak görünümündeki görsellerle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

5-Siz kiraladıktan sonra dairenin ilandan kalktığına emin olun. Eğer ilan kalkmıyorsa büyük bir ihtimalle aynı ev defalarca farklı kişilere kiralanacaktır.

6-Dairenin fotoğrafları için tersine görsel arama yapın. Görsele sağ tıklayın ve 'Google içinde resim ara' seçeneğine girin. Aynı fotoğrafın birkaç farklı daire için kullanıldığını görürseniz, muhtemelen bu bir dolandırıcılıktır.

Ev kira fiyatlarındaki artışları fırsat bilen dolandırıcılar iş başında! Uzmanlardan vatandaşlara 6 kritik uyarı geldi

Gayrimenkul, Akkoyunlu, İnşaat, konut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ev kira fiyatlarındaki artışları fırsat bilen dolandırıcılar iş başında! Uzmanlardan vatandaşlara 6 kritik uyarı geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ev kira fiyatlarındaki artışları fırsat bilen dolandırıcılar iş başında! Uzmanlardan vatandaşlara 6 kritik uyarı geldi - Son Dakika
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