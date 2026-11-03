12 kilogramlık ev tüpü 1.900 liraya yükseldi! Sektör aralıkta 2 bin lirayı işaret ediyor

Enerji fiyatları el yakıyor. Benzin, motorin ve otogaz rekordan rekora koşarken, evlerde kullanılan tüp fiyatları da aldı başını gitti. Ankara'da 12 kilogramlık ev tüpünün fiyatı, 1680 TL'den 220 TL artışla 1.900 TL'ye çıktı. Sektör kaynakları, Aralık ayının başında gündeme gelecek zamma işaret ederek, "2 bin TL'lik eşik aşılacak, tarihi bir düzeye çıkacak" dedi.

AKARYAKITTA REKOR ÜSTÜNE REKOR

ABD ile İran savaşı, başta Brent petrol olmak üzere küresel piyasalarda benzin, motorin ve LPG fiyatlarının hızla artmasına yol açtı. Ürün fiyatındaki artışa, döviz kuru ve vergi artışları eklendi. Akaryakıt fiyatları, tüm zamanların rekorunu kırdı, motorinin litresi 100 TL'nin üzerine çıktı, benzin de 80 TL'yi aştı.

Zamdan, otogaz da payını aldı. Otogaza, bugünden geçerli 9 TL 3 kuruş zam yapıldı Böylece otogazın fiyatı bazı illerde 52 TL'yi gördü.

12 KİLOLUK TÜP 1.900 LİRAYA ÇIKTI

Evlerde kullanılan tüp fiyatları da rekordan rekora koşuyor. Ankara'da 12 kilogramlık ev tüpünün fiyatı, bugünden geçerli olmak üzere, 1680 TL'den 220 TL artışla 1900 TL'ye çıktı.

ARALIKTA 2 BİN LİRA EŞİĞİ AŞILACAK

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, aralık ayının başında gündeme gelecek zamma işaret ederek, "LPG ya da otogazda artışlar genelde aylık oluyor. Aralık ayında olası zamla birlikte 12 kilogramlık tüpün fiyatı, 2 bin TL'lik eşiği aşacak, tarihi bir düzeye çıkacak" dedi.

Kaynaklar, 2 kilogramlık piknik tüpünün fiyatının da çok yükseldiğini belirterek, "Zamdan önce 375 TL olan piknik tüpü, 420 TL'ye çıktı. Kısa sürede fiyatlar alabildiğine artış gösterdi" diye konuştu.