12 kilogramlık ev tüpü 1.900 liraya yükseldi! Sektör aralıkta 2 bin lirayı işaret ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

12 kilogramlık ev tüpü 1.900 liraya yükseldi! Sektör aralıkta 2 bin lirayı işaret ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
12 kilogramlık ev tüpü 1.900 liraya yükseldi! Sektör aralıkta 2 bin lirayı işaret ediyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benzin, motorin ve otogazdaki artışların ardından evlerde kullanılan tüpün fiyatı da yükseldi. Ankara'da 12 kilogramlık tüp, 220 liralık zamla 1.680 liradan 1.900 liraya çıktı; 2 kilogramlık piknik tüpü ise 375 liradan 420 liraya yükseldi. Sektör kaynakları, aralık başında gelmesi beklenen zamla tüp fiyatının 2 bin lirayı geçeceğini söyledi.

HABER: Olcay AYDİLEK  (ANKARA) - 

Enerji fiyatları el yakıyor. Benzin, motorin ve otogaz rekordan rekora koşarken, evlerde kullanılan tüp fiyatları da aldı başını gitti.  Ankara'da 12 kilogramlık ev tüpünün fiyatı, 1680 TL'den 220 TL artışla 1.900 TL'ye çıktı. Sektör kaynakları, Aralık ayının başında gündeme gelecek zamma işaret ederek, "2 bin TL'lik eşik aşılacak, tarihi bir düzeye çıkacak" dedi.  

AKARYAKITTA REKOR ÜSTÜNE REKOR

ABD ile İran savaşı, başta Brent petrol olmak üzere küresel piyasalarda benzin, motorin ve LPG fiyatlarının hızla artmasına yol açtı. Ürün fiyatındaki artışa, döviz kuru ve vergi artışları eklendi. Akaryakıt fiyatları, tüm zamanların rekorunu kırdı, motorinin litresi 100 TL'nin üzerine çıktı, benzin de 80 TL'yi aştı.   

Zamdan, otogaz da payını aldı. Otogaza, bugünden geçerli 9 TL 3 kuruş zam yapıldı Böylece otogazın fiyatı bazı illerde 52 TL'yi gördü.  

12 KİLOLUK TÜP 1.900 LİRAYA ÇIKTI

Evlerde kullanılan tüp fiyatları da rekordan rekora koşuyor. Ankara'da 12 kilogramlık ev tüpünün fiyatı, bugünden geçerli olmak üzere, 1680 TL'den 220 TL artışla 1900 TL'ye çıktı.  

ARALIKTA 2 BİN LİRA EŞİĞİ AŞILACAK

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, aralık ayının başında gündeme gelecek zamma işaret ederek, "LPG ya da otogazda artışlar genelde aylık oluyor. Aralık ayında olası zamla birlikte 12 kilogramlık tüpün fiyatı, 2 bin TL'lik eşiği aşacak, tarihi bir düzeye çıkacak" dedi. 

Kaynaklar, 2 kilogramlık piknik tüpünün fiyatının da çok yükseldiğini belirterek, "Zamdan önce 375 TL olan piknik tüpü, 420 TL'ye çıktı. Kısa sürede fiyatlar alabildiğine artış gösterdi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
EkonomiAnkaraAralıkZamLpgSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kelkocalevent kelkocalevent:
    bence az 5 bin olmalı.çünkü kimseden ses çıkmayınca geçirdikçe geçiriyolar.akaryakıt en düşük litresi 500 olmalı otogaz 350 olmalı.biz herşeyi yer yutarız 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı Hayat karartan tokat kamerada 6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
12:07
Bahçeli’den dünyaya yeni ittifak çağrısı Merkezinde Kudüs var
Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:49:42. #7.13#
SON DAKİKA: 12 kilogramlık ev tüpü 1.900 liraya yükseldi! Sektör aralıkta 2 bin lirayı işaret ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android