ExxonMobil'in karı artarken, Chevron'un karı azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ExxonMobil'in karı artarken, Chevron'un karı azaldı

ABD'li enerji devleri ExxonMobil ve Chevron, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı. ExxonMobil'in karı yıllık yüzde 17 artışla 9,2 milyar dolara çıkarken, Chevron'un karı yüzde 26 azalışla 4,4 milyar dolara geriledi. ExxonMobil'in geliri ise 93,06 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Chevron'un ise geliri tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, karı beklentilerin altında kaldı.

02.08.2024 18:21
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ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil'in karı bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 17 artışla 9,2 milyar dolara çıkarken, Chevron'un karı aynı dönemde yüzde 26 azalışla 4,4 milyar dolara geriledi.

Enerji şirketleri ExxonMobil ve Chevron nisan-haziran dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, ExxonMobil'in net karı, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 17 artışla 9,2 milyar dolara yükseldi. Exxon Mobil, geçen yılın aynı döneminde 7,9 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Enerji devinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,94 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 2,14 dolara çıktı.

Şirketin geliri ise bu yılın ikinci çeyreğinde 93,06 milyar dolara ulaştı. ExxonMobil'in geliri geçen yılın aynı döneminde 82,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

ExxonMobil'in karı ve geliri, bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Darren Woods, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, son 10 yılın en yüksek ikinci çeyrek karını elde ettiklerini belirtti. Woods, düşük arz maliyetli Permian ve Guyana varlıklarından Exxon ve Mobil'in birleşmesinden bu yana en yüksek petrol üretimiyle rekor üç aylık üretim sağladıklarını aktardı.

Chevron'un karı beklentilerin altında kaldı

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un net karı ise bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 azalarak 4,4 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 6 milyar dolarlık kar bildirmişti.

Chevron'un geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,20 dolar olan hisse başına net karı bu yılın aynı döneminde 2,43 dolara indi.

Şirketin geliri ise bu yılın ikinci çeyreğinde 51,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Chevron'un geliri geçen yılın aynı döneminde 48,9 milyar dolar olmuştu.

Chevron'un karı bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kalırken, geliri tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ExxonMobil'in karı artarken, Chevron'un karı azaldı - Son Dakika

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