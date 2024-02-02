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ExxonMobil ve Chevron'un karı düşüşe rağmen beklentileri aştı - Son Dakika
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Ekonomi

ExxonMobil ve Chevron'un karı düşüşe rağmen beklentileri aştı

ExxonMobil ve Chevron\'un karı düşüşe rağmen beklentileri aştı

ABD'li enerji devleri ExxonMobil ve Chevron'un karı, düşük petrol fiyatlarının etkisiyle azaldı ancak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ExxonMobil'in net karı yüzde 40 azalarak 7,6 milyar dolara gerilerken Chevron'un karı yüzde 64 azalarak 2,3 milyar dolara indi. Her iki şirketin kazançları, 2022'deki rekor seviyelere kıyasla düşüş gösterse de tarihi ortalamaların üzerinde kalmaya devam etti.

02.02.2024 19:31
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ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil ve Chevron'un karı geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşük petrol fiyatlarının etkisiyle azalmasına rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Enerji şirketleri ExxonMobil ve Chevron 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

Buna göre, ExxonMobil'in net karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 40 azalışla 7,6 milyar dolara geriledi. Exxon Mobil, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından petrol ve doğal gaz fiyatlarının arttığı 2022'nin dördüncü çeyreğinde 12,8 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Enerji devinin 2022'nin dördüncü çeyreğinde 3,09 dolar olan hisse başına net karı da geçen yılın aynı döneminde 1,91 dolara düştü.

Exxon Mobil'in 2023 genelinde elde ettiği kar ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 azalarak 36 milyar dolara geriledi. Şirketin karı 2022'de 55,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Chevron'un karı yüzde 64 azaldı

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un karı da geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 64 azalışla 2,3 milyar dolara indi. Şirket, 2022'nin aynı döneminde 6,4 milyar dolarlık kar bildirmişti.

Chevron'un 2022'nin dördüncü çeyreğinde 3,33 dolar olan hisse başına net karı ise geçen yılın aynı döneminde 1,22 dolara geriledi.

Şirketin 2023 genelindeki karı da bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 40 azalışla 21,4 milyar dolara düştü. Chevron'un 2022'deki karı 35,5 milyar dolar olmuştu.

Ayrıca, Chevron'un yönetim kurulu, mart ayından itibaren üç aylık temettü oranının yüzde 8 artışla 1,63 dolara çıkarılmasını onayladı.?

Exxon ve Chevron'un bu dönemdeki kazançları 2022'deki rekor seviyelere kıyasla düşüş kaydetmesine rağmen piyasa beklentilerini geride bırakırken tarihi ortalamaların oldukça üzerinde kalmaya devam etti.

Kaynak: AA

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Amerika Birleşik Devletleri, Exxon Mobil, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ExxonMobil ve Chevron'un karı düşüşe rağmen beklentileri aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ExxonMobil ve Chevron'un karı düşüşe rağmen beklentileri aştı - Son Dakika
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