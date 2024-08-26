EY Avrupa Ülke Çekiciliği Araştırması 2024 Sonuçları Açıklandı

Ekonomi

Ernst & Young (EY), Avrupa'ya doğrudan yabancı yatırımları (DYY) artırmak için EY Avrupa Ülke Çekiciliği Araştırması 2024'ün ikinci kısım sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa çapında yapılan DYY'lerin yıllık analizi olan rapor, Avrupa şirketlerini ve ulusal hükümetleri, daha fazla DYY çekmesine destek olacak 9 aksiyonu ortaya koyuyor.

EY Avrupa Ülke Çekiciliği Araştırması 2024'ün ikinci kısım sonuçlarına göre, Avrupa'ya yönelik DYY'lerin, 2023'te 2022'ye kıyasla yüzde 4 azaldığını ortaya koyan ilk anketin ardından yeni bulgularıyla birlikte yayımlandı.

Rapora göre, DYY'lerin salgından sonra toparlanması beklenirken, ekonomik büyümenin yavaşlaması, enflasyonist dalgalanmalar, enerji fiyatlarının artması ve jeopolitik ortamın hareketli olması nedeniyle 2020'den bu yana düştü.

Avrupa'ya yatırımları artırmak için hükümetlerin alması gerektiği aksiyonlar 9 maddede şöyle sıralandı:

"Doğru dengeyi sağlamak, küresel ticaret rekabetine hızlı yanıt vermek için birlik olmak, enerji fiyatları-tedarikine yönelik güveni yeniden oluşturmak, üretimde rekabetçiliği sürdürmek, yenilik için verimli bir ortam yaratmak, tam kapsamlı Sermaye Piyasası Birliği ile özel yatırımların önünü açmak, sürdürülebilirliğin ekonomik yanlarına odaklanmak, iş gücü verimliliğini artırmak-nitelikli iş gücünü desteklemek, vergi rekabetçiliği-gelir artışını dengelemek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, araştırmanın sonuçlarına göre açıklama yaptığını belirterek, Avrupa'nın, dirençli ve dinamik bir pazar arayan yatırımcılara, çekici bir destinasyon olarak görülmesi için adımların dikkatle atılması gerektiğini aktardı.

Gürsoy, yöneticilerle gerçekleştirdikleri görüşmeler kapsamında ortaya çıkan eylem planının Avrupa'daki kurumların, hükümetlerin ve şirketlerin büyümesi, istikrarı ve yenilikçi duruşu için elverişli bir ortam hazırlayacağına inandıklarını kaydederek, "Avrupa, bu sayede, kıtanın sadece iş dünyasına açık olmadığını, sürdürülebilir ve ileri görüşlü yatırımlar için gelişen bir merkez olduğunu dünya çapındaki yatırımcılara gösterebilir." ifadelerini kullandı.