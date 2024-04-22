EY ve Save the Children, deprem bölgesinde eğitim için işbirliği yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

EY ve Save the Children, deprem bölgesinde eğitim için işbirliği yapıyor

EY ve Save the Children, deprem bölgesinde eğitim için işbirliği yapıyor

Uluslararası danışmanlık şirketi EY, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen bölgede eğitimin kesintisiz sağlanması ve çocuklara yönelik eğitim fırsatlarının desteklenmesi amacıyla Save the Children ile işbirliği yapıyor. EY'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında deprem destek fonu oluşturuldu ve depremden en çok etkilenen Hatay ilçelerinde eğitimi desteklemek için çalışmalar yürütülüyor. Proje kapsamında bir lisenin tam kapsamlı onarımı tamamlandı, binlerce öğrenciye eğitim ve öğretim kitleri dağıtıldı, öğretmen konaklama alanları kuruldu ve ruh sağlığı eğitimleri verildi. Ayrıca, EY deprem bölgesindeki okulların renovasyonunu gerçekleştirecek ve geçici eğitim alanları kuracak.

22.04.2024 18:58
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Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri şirketi EY, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen bölgede kesintisiz ve güvenli eğitimin sağlanması adına Save the Children ile işbirliğini yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre EY, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede eğitimin kesintisiz sağlanması, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim fırsatlarının desteklenmesi adına uluslararası yardım kuruluşu olan Save the Children ile işbirliği yaptığını duyurdu.

EY'nin deprem bölgesine yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında, küresel çapta EY ofislerinin bağışlarıyla deprem destek fonu oluşturuldu.

Save the Children Türkiye'nin koordinasyonuyla çalışılarak, depremden en çok etkilenen illerden Hatay'ın Antakya, Kırıkhan, Defne ve Hassa ilçelerinde eğitimi desteklemek için adımlar atıldı.

Deprem bölgesinde kesintisiz eğitimin yeniden sağlanmasını amaçlayan Save the Children Türkiye koordinasyonuyla yürütülen EY projesi kapsamında, 798 öğrenciye eğitim ve öğretim sağlayan bir lisenin tam kapsamlı onarımı tamamlandı.

5 bin 802 öğrenciye eğitim kiti ve 148 öğretmene öğretim kiti dağıtıldı. 7 yeni öğretmen konaklama alanı kuruldu. 100 öğretmenin konakladığı konteynerlerin çatı onarımları tamamlanırken 112 öğretmene, ruh sağlığı ve psikososyal destek konusunda kapasite geliştirme eğitimi verildi.

Öte yandan, EY, kesintisiz eğitimin daha fazla gence ulaşmasını sağlamak ve öğrencilere hak ettikleri parlak geleceği sunmak amacıyla, deprem bölgesindeki 6 okulun renovasyonunu gerçekleştireceğini ve 8 geçici eğitim alanı kuracağını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, geçen yıl birçok ili derinden etkileyen deprem felaketinin üzüntüsünü hissetmeye devam ettiklerini belirtti.

Bölgeye sağlanan yardımlar haricinde, eğitim-öğretimin devamlılığının sağlanabilmesinin önemine dikkati çeken Canoğulları, gerekli alanlarda iyileşmenin ve gelişmenin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için kalıcı ve sürdürülebilir yardımların büyük önem taşıdığına inandıklarını kaydetti.

Canoğulları, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu doğrultuda, uluslararası yardım kuruluşu olan Save the Children ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğini duyurmaktan, bölgedeki gençlerimizin ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha iyi bir geleceğin inşası için deprem bölgesindeki yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EY ve Save the Children, deprem bölgesinde eğitim için işbirliği yapıyor - Son Dakika

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