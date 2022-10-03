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Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

03.10.2022 10:18
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TUİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,99 ile konut oldu.

2022 yılı Eylül ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsalı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 74,63, aylık yüzde 2,74 oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,92 olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Aralık, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika

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