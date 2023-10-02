İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ürün defter oldu - Son Dakika

İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ürün defter oldu

Son Güncelleme: 02.10.2023 09:23

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, eylül ayında defter fiyatları yüzde 98,94 artarak en çok pahalanan ürün oldu. Erik fiyatı yüzde 16,46 azalarak en çok ucuzlayan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla eylülde önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 166'sının perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 61 üründe ise değişim gözlenmedi. Eylülde önceki aya göre "Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları Grubu"nda yer alan defter yüzde 98,94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

Defteri yüzde 94,72 ile okul çantası, yüzde 83,94 ile mahkeme ve avukatlık ücreti, yüzde 79,38 ile okul kıyafetleri, yüzde 67,46 ile kurs ve özel ders ücretleri, yüzde 55,60 ile eşofman, yüzde 48,70 ile çocuk ayakkabısı izledi.

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜNLER

Eylülde önceki aya göre fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 16,46 ile "Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler Alt Grubu"nda yer alan erik oldu. Eriği 14,63 ile sivri biber, yüzde 8,36 ile taze fasulye, yüzde 7,08 ile soğan, yüzde 6,98 ile yaş üzüm, yüzde 5 ile havlu, yüzde 4,76 ile elbise takip etti.

Kaynak: İHA

İstanbul, Eylül, İto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ürün defter oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ürün defter oldu - Son Dakika
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