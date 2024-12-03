Eylül'de Firmaların Döviz Açığı 135 Milyar Doları Geçti

Ekonomi

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, eylülde 135 milyar 791 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, eylülde önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 2 milyar 606 milyon dolar, yükümlülükleri de 3 milyar 167 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 5 milyar 773 milyon dolar artarak 135 milyar 791 milyon dolara çıktı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 686 milyon dolar ve 255 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 239 milyon dolar ve 96 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise eylülde ağustosa göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 529 milyon dolar ve 1 milyar 293 milyon dolar artarken, ithalat borçları 655 milyon dolar azalış kaydetti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Eylül 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos 2024 dönemine göre 847 milyon dolar, uzun vadeli olanlar da 1 milyar 681 milyon dolar yükseldi.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 186 milyon dolar, uzun vadeli krediler 452 milyon dolar artış kaydetti.

Eylül döneminde kısa vadeli varlıklar 133 milyar 927 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 108 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 25 milyar 725 milyon dolar olurken, Ağustos 2024 dönemine göre 3 milyar 879 milyon dolar azaldı.

Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde gerçekleşti.