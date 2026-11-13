Eylülde cari denge 2,7 milyar dolar fazla verdi, Bakan Bolat 4 ay fazla bekliyor - Son Dakika
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Eylülde cari denge 2,7 milyar dolar fazla verdi, Bakan Bolat 4 ay fazla bekliyor

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Bakan Bolat, eylülde cari işlemler hesabının 2,7 milyar dolar fazla verdiğini ve 9 aylık açığın 28 milyar dolar olduğunu bildirdi. Temmuz-ağustos-eylül ardından ekimde de fazla beklenmesiyle 4 ay art arda fazla öngörüldüğünü aktardı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz, ağustos ve eylül aylarının ardından ekimde de cari işlemler hesabında fazla verilmesinin beklendiğine işaret ederek, "Böylece cari işlemler dengesinde 4 ay art arda fazla verilmesi öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 2,7 milyar dolarlık fazla verildiğini belirten Bolat, yılın 9 ayında ???????cari işlemler açığının 28 milyar dolar olduğunu aktardı.

Bolat, böylece yıllıklandırılmış cari işlemler açığının bu dönemde 39,2 milyar dolara gerilediğine işaret etti.

Yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 27,9 milyar dolar fazla verildiğini bildiren Bolat, hizmet ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 127,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Bolat, yıllıklandırılmış seyahat gelirlerinin eylülde 61,6 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin 45,1 milyar dolar olduğunu belirtti.

"Cari işlemler dengesinde 4 ay art arda fazla verilmesi öngörülüyor"

Mal ve hizmet ihracatının eylül itibarıyla geçen yıla kıyasla yüzde 4,8 yükselerek 410,9 milyar dolara çıktığını aktaran Bolat, yılın üçüncü çeyreğinde ???????cari işlemler dengesinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 7,5 milyar dolar fazla verdiğini kaydetti.

Bolat, ekimde dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 azalışla 6,7 milyar dolar olduğunu anımsatarak, "Bu kapsamda temmuz, ağustos ve eylül aylarının ardından ekimde de cari işlemler hesabında fazla verilmesi bekleniyor. Böylece cari işlemler dengesinde 4 ay art arda fazla verilmesi öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ölçekte enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklığın, son dönemdeki nispi gerilemeye rağmen cari işlemler dengesi üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmayı sürdürdüğünü belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Yılın kalanında ihracatımızda beklenen dayanıklı görünümün, cari işlemler dengesini desteklemeyi sürdürmesi ve cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında seyretmesi öngörülüyor. Küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının milli gelire oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,3 ile tarihsel ortalamanın altında gerçekleşti. Bu yılın üçüncü çeyreğinde de bu oranın ikinci çeyrekteki seviyesine yakın gerçekleşerek tarihsel ortalamanın altında seyrettiği öngörülüyor."

Kaynak: AA
EkonomiAğustosFinansEylülSon Dakika

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