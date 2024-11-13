Eylülde İnşaat Maliyetleri Yükseldi

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan İnşaat Maliyet Endeksi'nin eylül ayı verilerine göre, endeks yıllık yüzde 38,93, aylık bazda ise 0,57 arttı.

TÜİK'in açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi'nin eylül verilerine göre endeks, 2024 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,77, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi 31,56 işçilik endeksi ise yüzde 56,68 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 40,59 arttı, aylık yüzde 0,78 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,14 işçilik endeksi ise yüzde 0,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi de yüzde 33,98 artarken, işçilik endeksi yüzde 55,69 oldu.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,11 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yüzde 33,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,38 azalırken, işçilik endeksi yüzde 0,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,50 işçilik endeksi ise 60,32 arttı.