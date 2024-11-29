Eylülde LPG İthalatı Yüzde 29,5 Azaldı

Ekonomi

Türkiye'nin LPG ithalatı, eylülde geçen senenin aynı ayına göre yüzde 29,5 azalarak 236 bin 22 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Eylül 2024'e ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, İtalya, Libya, Angola, Gürcistan, Mısır ve Nijerya'dan LPG ithalatı yapıldı.

LPG ithalatı, eylülde geçen senenin aynı ayına göre yüzde 29,5 azalarak 236 bin 22 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 39,9 azalarak 24 bin 789 ton oldu.

İhracat, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Ukrayna, KKTC, Almanya, Seyşeller, Lübnan ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 8 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 27 azalarak 69 bin 382 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince eylülde geçen senenin aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 352 bin 301 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda satışlarda yüzde 83,4 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14 ile tüplü LPG ve yüzde 2,6 ile dökme LPG satışları izledi.