EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül - Son Dakika
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EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül

16.07.2022 11:07

EYT'de takvim açıklandı. 3600 ek göstergenin ardından bakanlık, emeklilikte yaşa takılan milyonlar için kolları sıvadı. Masada prim, yıl ve yıpranmaya dayalı 5 ayrı model var. Çalışmalar aralık ayına kadar tamamlanarak yol haritası kamuoyuyla paylaşılacak.

Emeklilikte yaşa takılanlar için takvim netleşmeye başladı. Çalışma Bakanlığı bünyesinde komisyonlar kuruldu. Finlandiya ve Danimarka modeli inceleniyor. Hedef Türkiye modelini oluşturmak.

5 FARKLI MODEL İNCELENİYOR

Masada prim, yıl ve yıpranmaya dayalı 5 ayrı model var. İlk kısmı emeklilik... Burada prim ve gün sayısı kriter alınacak. 3600 günü olan kadın 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek. İkinci formülde ise sigortaya bakılacak. Bu formülde yaşa bakılmadan sigortaya göre emeklilik kazanılabilecek.

Kademeli emeklilik üzerinde çalışılan bir başka model. Almanya modeli olarak da lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl %2 kesintili emeklilik maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor. 4. formül ise prim tamamlama. Bu yöntemde eksik günler tamamlanacak.

5. model ise Finlandiya modeli... Bu modelde ise Almanya benzeri emekliliğe kadar maaş kesintisi oluyor. Emeklilik yaşına gelindiğinde ise şartlar normale dönüyor.

ARALIK AYINDA MÜJDE VERİLECEK

Akşam'da yer alan habere göre; çalışmalar aralık ayına kadar tamamlanarak yol haritası kamuoyuyla paylaşılacak. 2023'ün ocak ayıda Emeklilikte Yaşa Takılanların yasal düzenlemesi hayata geçirilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DE GÜNDEMDE

Çalışma hayatının bir başka başlığı sözleşmeli personel ilişkin de önemli adımlar atılacak. Kamuda ve belediyelerde bulunan tüm sözleşmeli personelleri kapsayacak çalışma ekim ayında Meclis'e gelecek.

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Finlandiya, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül - Son Dakika
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