Fabrika gibi okul, 25 çeşit ürünle 3.3 milyon lira ciro elde ettiler - Son Dakika
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Fabrika gibi okul, 25 çeşit ürünle 3.3 milyon lira ciro elde ettiler

25.04.2022 12:56
Fabrika gibi okul, 25 çeşit ürünle 3.3 milyon lira ciro elde ettiler

Zonguldak'ta 26 bin liralık eğitim desteği ile dezenfektan, çamaşır suyu ve kolonya üretimine başlayan Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, salgın sürecinde ihtiyaçları karşıladı.

Zonguldak'ta 26 bin liralık eğitim desteği ile dezenfektan, çamaşır suyu ve kolonya üretimine başlayan Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, salgın sürecinde ihtiyaçları karşıladı. Ürün yelpazesini 25 çeşide çıkartan okul, 3.3 milyon lira ciroya ulaştı. Okul bu kez de defne yaprağı işleme tesisi kurarak yeni bir üretim alanı ortaya koydu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salgın süreci öncesinde 26 bin liralık eğitim desteği ile başladığı üretimle hem öğrencilerini eğitti hem de Batı Karadeniz Bölgesi'nin dezenfektan, çamaşır suyu ve kolonya ihtiyacını karşıladı. Okul, salgın sürecinde hem kurumları ürünleriyle dezenfekte etti hem 3.3 milyon lira ciro elde etti.

Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı, 2019 yılında kalkınma ajansından 26 bin liralık eğitim desteği ile okulun temizlik malzemeleri ihtiyacının karşılanması için projeye başladı. Er-Kim markasını oluşturan okul, günlük bir tonluk üretim hedefiyle çalışmalara başladı. Bölümü tercih eden öğrencilerle hem eğitime hem de uygulamalı olarak üretime geçen okul, ürün çeşitliliğini de geliştirdi. 2020 yılının Mart ayında başlayan okul, salgın sürecinde de Zonguldak'taki kamu kurumlarının dezenfektan ve yüzey temizleyici ihtiyacını karşıladı.

Günlük bir ton defne işleyecekler

Okulun Kimya Öğretmeni ve Teknik Müdür Yardımcısı Ertuğrul Önal, 25 çeşide çıkarttıkları ürün yelpazesiyle 3.3 milyon lira ciroya ulaştıklarını ifade etti. 60 öğrenci ve 4 alan öğretmeniyle defne yağı alma tesisi kurduklarını aktaran Önal, şöyle dedi:

"Mesleki eğitim Avrupa ve Türkiye'de vasıflı eleman yetiştirmede en büyük rolü oynamaktadır. Meslek liselerinin genel amaçları işyerlerinin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmektir. 2019 yılından beri geliştirilen projeler ve yapılan yatırımlarla üretim çeşitliliğini artırdık. Artan üretim kapasitesi ile var olan ürün kapasitemizi yükselterek hızla sürdürülebilirliği ve istihdamı doğrudan etkileyen atölye altyapısını güçlendirdik. Batı Karadeniz'in elle gösterilen meslek lisesi haline geldik. Bu günkü şartlarda son iki yıl içerisinde 25 çeşit ürün yelpazesiyle 3.3 milyon lira ciroya ulaştık. Bununla birlikte bundan sonraki hedefimiz yeni projemiz özellikle defne yaprağı işleme tesisiyle yağ alma, kurutma, posa yapraklarından askeri alanda ve pelet yapımında kullanacağız. Sıfır atık sloganıyla orman köylüsünden aldığımız ürünün bir dal yaprağını bile ülke ekonomisine kazandıracağız. Bunun sonucunda da ülke ekonomisine bölge ekonomisine okulun ve öğrencilerin ekonomisine katma değer sağlayacağız. 60 öğrencimiz var. Alanımızda 4 öğretmenimiz var. Defne yağını alma tesisimiz kuruldu. Yaklaşık olarak günlük olarak bir ton işlemeyi düşünüyoruz. Ona göre de yağını aldıktan sonra posasını atmıyoruz. Posasını değerlendireceğiz. Askeri alanda, pelet yapımında da kullanmayı düşünüyoruz."

Okul Müdürü Kamil Zoroğlu da "Kimya Bölümü'nün açılmasıyla temizlik malzemesi üretmeye başladık. Bölgemizde defne çok yaygın. Bölgemizde buna karşı da ilgi oluşmuştu zaten. Biz de ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. Bakan beyin buraya geleceği zaman daire başkanlarımızın da gelmesiyle defne ile ilgili projeyi anlattık. Şu anda da almış olduğumuz cihazla beraber günde bir ton defneden 6-7 kilogram civarında yağ çıkartacağız. Sadece yağı değil geriye kalan posasından da üretim yapılacak. Atölye şefleri ve öğrencilerle beraber her iki alanda da daha çok işler yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öğrenciler hem dezenfektan ve kolonya hem de defne yağı üretim tesisiyle ilgili üretimlerini sürdürüyor. - ZONGULDAK

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Eren Enerji, Zonguldak, ciro, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fabrika gibi okul, 25 çeşit ürünle 3.3 milyon lira ciro elde ettiler - Son Dakika


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