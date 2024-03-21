Facebook ve Instagram, yanlış bilgi paylaşan hesaplara kısıtlamalar uyguluyor

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Müdürü Sezen Yeşil, Facebook ve Instagram'da sürekli yanlış bilgi paylaşan sayfalar, gruplar, hesaplar ve sitelere yönelik kısıtlamalar uyguladıklarını, bunların para kazanma ve reklam imkanlarının ellerinden alınabildiğini bildirdi.
Yeşil, AA muhabirine, Facebook ve Instagram'da yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye büyük önem verdiklerini söyledi. Bu amaçla bazı işbirlikleri bulunduğunu belirten Yeşil, "Birçok ülke ve bölgede, bu içerikleri tespit etmek, değerlendirmek ve bu içerikler üzerinde işlem yapmak için tarafsız Uluslararası Haber Doğrulama Ağı'ndan (IFCN) sertifika almış üçüncü taraf haber doğrulama kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz." dedi.
Haber doğrulama programıyla Facebook ve Instagram'daki kullanıcıların, yanlış olabilecek bilgilerini tespit edip, bu içerikleri haber doğrulayıcılara bildirdiklerini anlatan Yeşil, haber doğrulayıcılarının da bilgileri kontrol edip doğruluğunu değerlendirdiklerini dile getirdi.
Yeşil, Facebook'tan bağımsız olarak gerçekleşen bu sürecin, kaynak talep edilmesini, herkese açık verilerin incelenmesini, video ve görsellerin doğrulanmasını ve daha fazla işlemi içerebildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Meta olarak haber doğrulama ortaklarımız tarafından değerlendirilen içerikleri etiketliyoruz. Bu içerikleri paylaşmak üzere olan ve içeriği daha önce paylaşan kişilere de bildirim gönderiliyor. Haber doğrulayıcı, içeriği 'asılsız, üzerinde oynanmış veya kısmen asılsız' olarak değerlendirdiğinde bu içerik haber kaynağında daha alt sıralarda görünüyor, Instagram Keşfet'te filtreleniyor, akışta ve hikayelerde daha az belirgin şekilde gösteriliyor. Bu da içeriği gören kişi sayısını önemli ölçüde azaltıyor."
"Yapay zeka kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor"
Haber doğrulayıcıların değerlendirdiği içeriklerin yer aldığı reklamları reddettiklerini vurgulayan Yeşil, "Sürekli olarak yanlış bilgi paylaşan sayfalar, gruplar, hesaplar ve siteler ise dağıtımlarının azaltılması gibi bazı kısıtlamalara tabi tutuluyor. Ayrıca sürekli olarak asılsız haber paylaşanların para kazanma ve reklam verme imkanları ellerinden alınabiliyor ve belirli bir süre boyunca haber sayfası olarak kaydolmaları engellenebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Meta olarak yapay zekayı, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek, kişiselleştirme sağlamak ve etkileşimi daha akıllı ve sezgisel hale getirmek için kullandıklarını belirten Yeşil, "Özellikle, üretken yapay zekanın içerik üreticilerinin kendilerini daha etkin biçimde ifade etmelerini sağlayabileceğini düşünüyoruz." dedi.
Yeşil, ürünleri kullanan milyonlarca işletmeye de fayda sağladıklarına dikkati çekerek, reklam içerikleri için ilk üretken yapay zeka destekli özellikleri sunmaya başlayarak, reklam verenlerin yatırım getirilerini artırmalarına yardımcı olduklarını bildirdi.
Üretken yapay zeka kapsamında geliştirdikleri projeler arasında dünyadaki tüm dilleri birbirine çevirebilen sesli asistan ve kullanıcıların sesli komutlarla kendi sanal dünyalarını oluşturmasına olanak tanıyan Builder Bot adlı bir yapay zeka araçlarının bulunduğu bilgisini veren Yeşil, üretken yapay zekanın, kullanıcılar, içerik üreticileri ve işletmeler için içerik oluşturma, geliştirme ve tüketiminde gelecekte kritik rol oynayacağına inandıklarını dile getirdi.
"Binden fazla açık kaynaklı yapay zeka projesi yayınladık"
Meta olarak, açık inovasyonun ekonomik büyümeye, daha iyi ve daha güvenli ürünlere ve sorumlu kalkınmaya yol açacağını vurgulayan Yeşil, 10 yılı aşkın süredir yapay zekada açık inovasyonun öncüsü olarak şimdiye kadar 1000'den fazla açık kaynaklı yapay zeka projesi yayınladıklarını anlattı.
Yeşil, yapay zeka çalışmalarını büyük bir sorumlulukla sürdürmeye özen gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Deneyimlerimiz, yapay zeka ürünleri için en başından itibaren koruma önlemleri oluşturmamıza yardımcı oluyor. Türkiye'de, BTK Akademi ve Koç Üniversitesi Karma Lab ortaklığında, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve yapay zeka üzerine farklı seviyelerde eğitimler verilmesi planlanıyor. Eğitimlerin yanında farklı konularda seminerler ve etkinliklerle yıl boyunca programa katılan kişileri farklı sektörlerle bir araya getirerek söz konusu teknolojiler alanında deneyim kazanmalarına destek olmayı hedefliyoruz."
Son Dakika › Ekonomi › Facebook ve Instagram, yanlış bilgi paylaşan hesaplara kısıtlamalar uyguluyor - Son Dakika
Petrol Ofisi Grubu, Kia Türkiye ile olan iş birliğini 2029 yılına kadar uzatarak, POTEM'de Kia modelleri ve teknolojisine özel motor yağları geliştirmeyi 5 yıl daha sürdürecek. İş birliği kapsamında geliştirilen Maxima K 5W-30 ve K 5W-40 motor yağları, tüm Kia modellerine uyumlu en ideal çözümleri sunuyor. Anlaşma ayrıca şanzıman, diferansiyel yağları ve fren-soğutma sistemi ürünlerini de kapsıyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO tarafından düzenlenen İş Dünyası-Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşması'na katıldı. Seçer, belediye hizmetlerine devam ettiklerini ve Mersin'in sorunlarına çözüm ürettiklerini belirtti. Ayrıca, Mersin'in tanıtımı için bir dizi adım attıklarını ve ikinci 5 yıllık görev süresinde Metro, Sosyal Konut ve Afete Dirençli Bir Kent gibi projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Bu tescille birlikte Türkiye'nin tescilli ürün sayısı 21'e yükseldi. Araban sarımsağı, Gaziantep'in Araban Ovası'nda yetişen ve diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip olan bir üründür. Bakanlık, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak ve uluslararası alanda tanıtmak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya gelerek asgari ücret konusunu ele aldı. Arslan, enflasyondaki yükselişin devam etmesi durumunda asgari ücret tartışmasının hızlanabileceğini belirtti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu için Ankara Sanayi Odasının (ASO) binasında tahsis edilen yeni çalışma ofisi hizmete girdi. Açılışa Oda Başkanı Seyit Ardıç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran da katıldı. Kadın girişimcilerin ekonomik kalkınmadaki önemine vurgu yapan Ardıç, ASO olarak kadının iş gücüne katılması ve ekonomik olarak güçlenmesine önem verdiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu ise ofisin kadın girişimcilere destek olacağına inandığını ifade etti.
Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği (KTSD) Genel Kurul toplantısında Ahmet Pura, başkanlık görevine tekrar seçildi. Melike Özener ve Nilgün Dayıoğlugil başkan yardımcılıklarına, M. Fuat Morgül ise genel sekreterliğe getirildi. Pura, derneğin sektörün temsil edilmesi ve referans noktası olma açısından önemini vurgulayarak, ev ve kişisel bakım endüstrisi ve ürünlerinin yasal, bilimsel ve toplumsal platformlardaki ortak sesi olmayı hedeflediklerini belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinde tamamladığı ikinci lisanslı depoculuk tesisini hizmete aldı. Türkiye'de ilk kez belediye desteği ile yapılan lisanslı depoların yaklaşık 250 milyon liraya mal olduğu belirtilirken, çiftçilerin artık ürünlerini ucuz bir şekilde elinden çıkarmak zorunda kalmayacağı vurgulandı.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının iç pazarı hareketlendireceğini belirterek, ara tatil ve bayram tatili döneminde tüm seyahatlerin ekonomik hacminin toplamda 100 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngördüklerini söyledi. Bağlıkaya, yurt içi pazarı daha da hareketlendireceğini ve vatandaşları ülkenin dört bir yanında tatil yapmaya davet ettiklerini ifade etti. Ayrıca, yurt dışı turlar konusunda vize sorununun devam ettiğini ve vatandaşların Balkan turlarına ve Mısır gibi vizesiz destinasyonlara yöneldiğini belirtti. Seyahat acentelerinin bayram tatili için her bütçeye uygun paketler hazırladığını ve vatandaşların tatillerini güvende geçirmeleri için TÜRSAB üyesi seyahat acentelerini tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,4230 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 azalışla 32,2170'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,6 yükselişle 32,4230'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 yükselişle 35,4590, sterlin/TL 0,5 artışla 41,4690'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 103,2 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini koruması varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Öte yandan, analistler, yurt dışında da gözlerin İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararına çevrildiğini kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti. Bugün TCMB ve BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek olarak öne çıktığını, 104 ve 105 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?