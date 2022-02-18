Üye Girişi
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezası artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezası artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

18.02.2022 07:48

Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında; indirimli malın fiyatının tespit edilmesinde, indirimden önce uygulanan son 30 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınacağı açıklandı. Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte; indirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatının belirlenmesinde, indirimden önceki fiyatının, tarife ve fiyat listelerinin etikette gösterileceği ifade edildi.

İNDİRİMLERDE SON 30 GÜN İÇİNDEKİ EN DÜŞÜK FİYAT ESAS ALINACAK

İndirimli malın, indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınacağı aktarılan yönetmelikte, meyve ve sebze gibi ürünlerde ise indirim oranı ve miktarının, indirimli fiyattan bir önceki fiyata göre belirleneceği ifade edildi. Söz konusu değişikliğe ilişkin yayımlanan yönetmelikte "İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir" ifadelerine yer verildi.

100 BİN TL'DEN 2 MİLYONA KADAR CEZA VERİLEBİLECEK

Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.

1 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak.Yönetmelikte yapılan değişikliğin, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

YORUMLAR
500

Ticaret Bakanlığı, Gazete, Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezası artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
07:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezası artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
07:43 Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 18 Şubat Cuma güncel döviz kuru
01:15 Gazeteci Hande Fırat, sosyal medyada alay konusu oldu! Sahte Bakan Koca hesabının paylaşımını gerçek sandı
00:44 Fenerbahçe'nin yenilgisi Türkiye'ye sıralamada dibi gösterdi!
00:42 Fırsatçıların indirim tuzağını önlemek için geliştirildi! İşte Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği
00:37 Sarı-lacivertli takım, Konferans Ligi'nde nasıl tur atlayabilir! İşte olabilecek tüm ihtimaller
00:31 Tarkan'ın gündem olan yeni şarkısı Geççek, kısa sürede YouTube'da trend listesinin zirvesine tırmandı
00:20 Slavia Prag yenilgisiyle ihale Rıdvan Dilmen'e kaldı! Sarı-lacivertlilerden ünlü yorucuya şaşırtan tepki
00:00 Anket şirketleri canlı yayında açıkladı! İşte oy oranları
23:13 Tribünden istifa sesleri yükseldi! Slavia Prag yenilgisi sonrası Kadıköy'de sadece bir futbolcu alkışlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 07:55:21. #1.11#
SON DAKİKA: Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezası artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement