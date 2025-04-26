Fahiş Fiyat Artışına Denetim

TİCARET Bakanlığı, deprem çantası, ilk yardım çantası ve deprem çadırı gibi 1079 üründe fiyat artışı yapan 236 işletme tespit edildiğini, bu işletme ve ürünlerle ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ilinde meydana gelen depremin ardından ilk yardım çantası, deprem çadırı ve çantası gibi malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığına dair şikayetler bakanlığımızın dikkatine sunulmuştur. Bu minvalde, bakanlığımız derhal harekete geçerek, depremin gerçekleştiği İstanbul'da, İstanbul İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere Ankara ve İzmir il müdürlüklerimizce sahada bahse konu ürünlerin satışını gerçekleştiren işletmeler nezdinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, büyük elektronik pazar yerlerinde deprem ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan satıcılara ilişkin de geniş çaplı incelemeler başlatılmış olup e-ticaret platformlarından bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulmuş ve sürecin takibi başlatılmıştır" denildi.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

İncelemeler kapsamda yapılan tespitlere ilişkin, "Deprem çantası, ilk yardım çantası ve deprem çadırı gibi 1079 adet üründe, 236 işletmenin fiyat artışı yaptığı tespit edilmiş olup, halihazırda bu işletme ve ürünlerle ilgili analiz ve inceleme çalışmaları devam etmektedir. Nihai inceleme sonucunda, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un Ek 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasına aykırılık tespit edilen işletmelerin satışa sunduğu her bir ürününde yapmış olduğu fahiş fiyat artışı için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak adil, şeffaf, tüketici dostu, aynı zamanda işini layıkıyla yapan ticari işletmelerimizin hakkının korunduğu bir piyasa düzeninin sağlanması adına mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyor; afet durumlarında toplumsal hassasiyeti fırsata çevirerek fahiş fiyat artışı yapan ve vatandaşlarımızı mağdur eden kişi ve kuruluşlara karşı denetimlerimizin devam edileceğini bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.