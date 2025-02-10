Zincir marketlere milyonlarca lira ceza yağdı - Son Dakika
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Ekonomi

Zincir marketlere milyonlarca lira ceza yağdı

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Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısında farklı sektörlerdeki fahiş fiyat artışlarına karşı 126,7 milyon TL ceza uyguladı. Yangın güvenlik ekipmanları, özel okulların hizmetleri ve zincir marketler gibi birçok alanda denetimler yapıldı.

10.02.2025 09:17
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Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2025 yılının ilk toplantısında yapılan denetimler için toplam 126,7 milyon TL ceza yaptırımı uyguladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasının herkesi derinden üzdüğü vurgulanarak, "Bu tür elim hadiseler, toplum olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken en hassas anlar olup, hiçbir şekilde istismara açık olmamalıdır. Ne var ki, böylesi acılı bir sürecin ardından, özellikle e-ticaret platformları başta olmak üzere muhtelif satış kanallarında yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışlarına dair şikayetler, Bakanlığımızın dikkatine sunulmuştur. Bu minvalde, Bakanlığımız derhal harekete geçmiş olup, ilgili elektronik pazar yerleri ve mahalli satış noktaları nezdinde geniş çaplı incelemeler başlatılmıştır. Elektronik pazar yerlerinden bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, sahada da ticaret il müdürlüklerimizce gerekli denetimler yapılarak sürecin takibi sağlanmıştır" denildi.

YANGIN TÜPLERİ VE MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE 7,7 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

Söz konusu inceleme kapsamında elde edilen bilgi belgelerin ve denetim sonuçlarının Kurul'da görüşülmesi neticesinde, yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7 milyon 696 bin 810 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, "Bununla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmaların Bakanlığımıza intikal etmesini müteakiben, özel öğretim kurumlarınca sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fahiş fiyat artışları, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yetkisi dahilinde incelenmeye alınmıştır. Bu bağlamda, özel okulların etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet gibi temel hizmetlerinde fahiş fiyat artışı uygulanıp uygulanmadığının tespiti amacıyla, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız Müfettişlerince kapsamlı denetim faaliyetleri icra edilmiştir" ifadesine yer verildi.

ÖZEL OKULLARA, ETÜT, KİTAP, KIYAFET SEKTÖRÜNDE 66,2 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

Yapılan incelemeler neticesinde, bilhassa etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde en yüksek fiyat artışlarını uygulayan özel öğretim kurumları ile ülke genelinde yaygın bir eğitim ağına sahip olan okullar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca detaylı bir şekilde değerlendirilmeye tabi tutulduğu kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi: Bu çerçevede, haksız kazanç sağlayarak vatandaşlarımızı mağdur eden ilgili özel okul işleticisi firmalar hakkında 66 milyon 207 bin 800 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu süreçte, eğitim hizmetlerinde adil ve şeffaf bir fiyatlandırma politikasının tesis edilmesi, velilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve eğitim sistemimizde karşılaşılabilecek her türlü haksız uygulama ve fırsatçı yaklaşımlara karşı mücadele edebilmek için gereken tüm idari tedbirler alınmıştır.

ZİNCİR VE YEREL MARKETLERE 52,8 MİLYON TL CEZA

Açıklamada son olarak şu bilgilere yer verildi: Öte yandan, tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar ile fahiş fiyatla satış yapan kasaplar, perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve yerel zincir market ve diğer perakende işletmelere kadar geniş bir yelpazede Bakanlığımızca yürütülen denetimler kapsamında, Kurul tarafından mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 52 milyon 824 bin 640 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Toplamda, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 2025 yılının ilk toplantısında aldığı kararlar neticesinde, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Zincir marketlere milyonlarca lira ceza yağdı
Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zincir marketlere milyonlarca lira ceza yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunus Kaba:
    hikaye anlatmaya devam bu hükümete güven yok artık hayatları yalan 23 7 Yanıtla
  • murat olguner:
    Yersen tabi 18 4 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    8 yıldır zincir marketciyim son 2 yıldır cezayı bırak markete gelen olmadı 15 4 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    CEZA YAZSAN DA CEZAYI YİNE MİLLETE ÖDETİRLER SEN DEVLET OLARAK DENETİM YAPMADIKÇA 11 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ya ne cezası, hergün ama hergün yüzlerce ürüne zam geliyor. 8 0 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Bende diyorumki ürün fiyatlarına niye zam yapıyorlar. 4 0 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    değişen bir şey yok fark etmiyor yine üstüne koyuyorlar 0 0 Yanıtla
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