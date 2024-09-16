Fahiş Fiyat Denetimlerinde 327 Milyon Ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Fahiş Fiyat Denetimlerinde 327 Milyon Ceza

Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül'de fahiş fiyat denetimlerinde bin 274 kişiye 327 milyon ceza kesildi.

16.09.2024 09:41
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Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül tarihi itibarıyla fahiş fiyat denetimleri ve sektör bazlı denetimler kapsamında bin 274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, fiyat istikrarının sağlanması, fahiş fiyatın engellenerek adaletli bir iç piyasa tesisi sağlanması amacıyla sektör bazlı denetimlerin yanında fahiş fiyat denetimlerini de 81 ilde yoğun şekilde sürdürdüğünü açıkladı.

Denetimler kapsamında fahiş fiyat denetimlerinde 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişi denetlendi ve aykırılık tespit edilen 646 gerçek ve tüzel kişiye 135 milyon 104 bin 257 lira idari cezası kesildi. 2024 yılının başından 15 Eylül tarihine kadar ise fahiş fiyat denetimleri kapsamında 45 bin 318 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı fillerde bulunan 691 gerçek ve tüzel kişiye 197 milyon 610 bin 314,50 lira idari para cezası uygulandı.

"Otomotiv sektöründe 75 milyon 13 bin 928 lira idari para uygulandı"

Sektör bazlı yapılan denetimlerimiz kapsamında ise, 2024 yılında otomotiv sektöründe 202 firma denetlendi ve aykırı fiil ve eylemlerin yanında stokçuluk uygulayan 68 firmaya toplamda 75 milyon 13 bin 928 lira idari para uygulandı.

"Emlak sektöründe 152 bin 253 lira idari para cezası uygulandı"

Emlak sektörüne yönelik yapılan denetimlerde 2024 yılı 15 Eylül tarihi itibarıyla 538 gerçek ve tüzel kişi denetlendi ve aykırılık tespit edilen 392 gerçek ve tüzel kişiye 30 milyon 152 bin 253 lira idari para cezası uygulandı.

"Kuyum sektöründe 24 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı"

Kuyum sektörüne yapılan denetimler kapsamında 2024 yılında 310 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, 123 gerçek ve tüzel kişiye aykırı fillerinden dolayı 24 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin yanında 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2024/3 sayılı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Toplantısında ise 46 hal içi tüccar ve 2 tavukçuluk firmasına toplamda 30 milyon 74 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.

"Toplam 327 milyon 376 bin 495,50 lira idari para cezası uyguladı"

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 15 Eylül tarihine kadar sektör bazlı denetimler ve fahiş fiyat denetimleri toplamında ise 46 bin 368 gerçek ve tüzel kişiyi denetleyerek aykırı eylem ve fillerle birlikte, stokçuluk girişimlerinde bulunan bin 274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495,50 lira idari para cezası uyguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Emlak, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fahiş Fiyat Denetimlerinde 327 Milyon Ceza - Son Dakika

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