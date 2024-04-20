Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor

Ekonomi

Türkiye'de son yıllarda artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle dışarıda yemek yemek hayli zorlaştı. Buna lokanta ve kafelerin üzerine koyduğu fahiş miktarlar da eklenenince sosyal medya platformunda örgütlenen çok sayıda kullanıcı tarafından 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı alındı. Bugün başlayan boykota destek çığ gibi büyüdü.

ÜNLÜLER DE DESTEK VERİYOR

Ocak ayında da boykot çağrısı yapan ekonomist İris Cibre çarşamba günü çağrısını yineledi: "Çoğunluk kararı ile 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz. Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz."

Televizyon programcısı Armağan Çağlayan: Katılımın nasıl olacağı bende merak konusu?

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer: Bu cumartesi ve pazar cafe ve restaurantlara gitmiyoruz!

Yönetmen, senarist yazar Gani Müjde: 20-21 Nisan tarihlerinde restoranlara gitmeyerek #fahişyemeğeboykot kampanyası başlatanlara helal olsun. Sırada evler var. Bi fahiş yemeğe boykot kampanyasını da evlerdeki yer sofraları için yapmak lazım.

Müzisyen Melis Danişmend: Sonuna kadar destekliyorum!

İşte sosyal medyada bazı paylaşımlar: