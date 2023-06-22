Faiz artışı devam edecek mi? Merkez Bankası satır arasında mesajı verdi - Son Dakika
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Faiz artışı devam edecek mi? Merkez Bankası satır arasında mesajı verdi

Faiz artışı devam edecek mi? Merkez Bankası satır arasında mesajı verdi

22.06.2023 20:39

Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez artışa giderek faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı. Bu gelişme sonrası herkes faiz artışının devam edip etmeyeceğini merak ederken, PPK metninin satır arasında konuya ilişkin önemli bir ipucu verildi. "Fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verilmiştir" denen metinde faiz artışlarına devam edileceğinin sinyali de verilmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararını bugün açıkladı. 650 baz puan artışla faiz yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkarılırken, Para Politikası Kurulu (PPK) metninde faiz artışlarının devam edileceğinin sinyali verildi.

PPK METNİNDE İPUCU VERİLDİ

Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda bugün faizi artırdı. Faizin yüzde 15'e çıkarılmasının ardından herkes faiz artışının devam edip etmeyeceğini merak ederken PPK metninde konuya dair çok önemli bir ipucu verildi.

PARASAL SIKILAŞMA SÜRECİ BAŞLATILDI

PPK metninde "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

PARASAL SIKILAŞTIRMA NEDİR?

Parasal sıkılaştırma, bir ülkenin merkez bankası tarafından gerçekleştirilen bir para politikasıdır. Bu politika, genellikle ekonomik istikrarın bozulduğu ve enflasyon riskinin arttığı dönemlerde uygulanır. Parasal sıkılaştırma, genellikle ekonomiye sunulan para miktarını azaltmayı ve/veya faiz oranlarını artırmayı içerir. Bu durum, bankaların daha az kredi sağlamasını ve halkın daha az harcamaya eğilimli olmasını sağlar, böylece ekonomik faaliyeti ve enflasyon baskısını yavaşlatır.

FAİZ ARTIŞINA DEVAM SİNYALİ

Söz konusu metinden de anlaşılacağı üzere Merkez Bankası yeni dönemde faiz artışlarına devam etmeyi planlıyor. Ancak faizin bu ayki gibi sert bir şekilde mi artırılacağı yoksa yavaş yavaş mı yükseleceği konusunda bir netlik yok.

YORUMLAR (1)
  • Mehmet Ay: Gecti dost kervani, eylemen beni….. Cevap Yaz 24 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Faiz artışı devam edecek mi? Merkez Bankası satır arasında mesajı verdi - Son Dakika


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