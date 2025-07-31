Faiz İindiriminden İkinci El Otomotivde Canlanma

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 300 baz puan düşürerek oranı yüzde 43'e çekmesinin ardından ikinci el otomotiv sektöründe hareketlilik başladı. Merkez Bankası'nın politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekmesi, durgun seyreden ikinci el otomobil pazarına hareket getirdi. Sektörde fiyatlar yüzde 10-15 oranında artarken, galericiler bu artışın ağustos ayında ÖTV kaynaklı yeni zamlarla devam edeceğini belirtiyor. Galerici Ahmet Yurtlu, araç almayı düşünenlere çağrıda bulunarak, "Şu an fiyatlar oturdu ama bu uzun sürmeyecek. Ağustos listeleri değişmeden fırsat değerlendirilmeli" dedi.

FAİZ İNDİRİMİ İKİNCİ ELDE CANLILIK OLUŞTURDU

Galerici Ahmet Yurtlu, karardan memnun olduklarını söyleyerek, "Faiz indirimi ikinci el otomotiv sektöründe canlılık oluşturdu. Bu haberin alınmasıyla birlikte ciddi bir hareket oldu. Eskisi kadar talep olmasa da insanların beklentisi karşılandı. Son 1.5 yıldır otomotiv piyasası enflasyonun altında kalmıştı. Bunun daha öncesinde de çok fazla artış vardı. Şu anda fiyatlar oturdu. İnsanlar paraya ulaşmak zor olduğu için alımları ötelediler. Bundan dolayı bir durağanlık vardı. Faiz indiriminin gerçekleşmesi ile beklediğimiz istediğimiz gibi olmadı. Faiz indiriminin devam etmesi lazım" dedi.

AĞUSTOS AYINDA İKİNCİ EL FİYATLARI ARTACAK

Yurtlu, "Bu arada fiyatlarda da yüzde 10-15 civarında kıpırdanma oldu. Bunun fırsata çevrilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ağustos ayından sonra ÖTV'de değişiklik oluyor. Bu artış da ikinci ele yansıyacak. Kısa vadede araç almak isteyenlerin mutlaka doğru değerlendirme yapıp, yeni liste fiyatları belirlenmeden önce ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü ağustos liste fiyatlarımız farklı hale gelecek" diye konuştu.