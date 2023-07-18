Faiz kararı öncesi dolar, euro ve gram altından yeni rekor - Son Dakika
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Faiz kararı öncesi dolar, euro ve gram altından yeni rekor

18.07.2023 10:57

Yurt içi piyasaların odağı perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrilirken; gram altın, dolar/TL ve euro/TL yeni rekor seviyelere ulaştı. Dolar 26.87, euro 30.30, gram altın ise 1.683 liradan işlem görüyor.

Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi döviz kurları ve değerli metallerde süren yükseliş hareketi ise yeni rekorları da beraberinde getirdi. Buna göre dolar kuru 26,87 TL'ye, euro kuru 30,30 TL'ye, gram altın ise 1.683 TL'ye kadar yükseldi.

FAİZ YÜZDE 15'E YÜKSELTİLMİŞTİ

Yurt içi piyasalarda haftanın en önemli gelişmesi olarak gösterilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı perşembe günü TSİ 14.00'te açıklanacak. Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizi yüzde 15 seviyesine yükseltmişti. Dolar/TL'de yükseliş ivmesi devam ederken, yurt içi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

ALTIN DA REKOR TAZELEDİ

Altın, yatırımcıların Çin'deki durgun toparlanmanın küresel büyüme üzerindeki etkisi ve Fed'in parasal sıkılaştırma döngüsünde sona yaklaştığına dair işaretleri değerlendirmesiyle tahvil getirilerinin düşmesi sonrası yükseldi. Spot altın ons başına 1.960 dolardan işlem görüyor. Gram altın tarafında ise sabah saatlerinde yeni tarihi zirve görüldü. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.684 TL rekor tazeledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.780 lira, Cumhuriyet altını da 11.230 liradan satılıyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay politika faizini 25 baz puan artırarak "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlenmesiyle güvenli liman olarak görülen altına talebin arttığını ifade etti. Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

YORUMLAR (3)
  • Vatan Sever: Nas neyi emrediyorsa onun tersini mi yapacaz şimdi? Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
  • Mmt Erd: Kendi ülkende kendi paranın hiç bir değeri olmayıp sürekli değer kaybetmesi. Şimdi inanmaya başladım Avrupa nin bizi kıskanma meselesine... Kuzenim geldi Avrupa dan 1000 Euro yu bitiremedi gitti. Abi ne güzel ülkeniz var. Harca harca bitmiyor diyor.... Cevap Yaz 33 4 Yayından Kaldır
  • İbrahim Kaan: Bu ay 30 tl olur kur korumalı hesaplar köşeyi döner Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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