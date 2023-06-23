Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında dün toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.
Merkez'in faiz kararı piyasalarda hareketliliğe neden olurken, dolar/TL 25 liranın da üzerine çıkarken, altının gram fiyatı ise 1.559 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Yaşanan ekonomik gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle bir araya geleceği öğrenildi. Toplantıda bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.
Son Dakika › Ekonomi › Faiz kararı sonrası kritik görüşme! Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul'da banka yöneticileriyle görüşecek - Son Dakika