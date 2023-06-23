Faiz kararı sonrası kritik görüşme! Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul'da banka yöneticileriyle görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi

Faiz kararı sonrası kritik görüşme! Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul'da banka yöneticileriyle görüşecek

23.06.2023 07:57

Merkez Bankası'nın haziran ayı politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkarması piyasalarda hareketliliğe neden olurken, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle bir araya geleceği öğrenildi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında dün toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

FAİZ KARARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Merkez'in faiz kararı piyasalarda hareketliliğe neden olurken, dolar/TL 25 liranın da üzerine çıkarken, altının gram fiyatı ise 1.559 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BAŞKAN ERKAN BANKA YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

Yaşanan ekonomik gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle bir araya geleceği öğrenildi. Toplantıda bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.

YORUMLAR
500

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, İstanbul, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Faiz kararı sonrası kritik görüşme! Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul'da banka yöneticileriyle görüşecek - Son Dakika


Son Dakika
08:14 Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını yükseltti
08:10 Merkez Bankası kredi kartında azami faiz oranını yüzde 1.91'e çıkardı
08:02 Manisa'daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor
08:00 Manisa'da dev tesisteki yangın 16 saattir söndürülemiyor! Dumanlar İzmir'e ulaştı
07:52 MasterChef Türkiye'de bir ilk yaşandı1 Tüm yarışmacılar ikinci tura kaldı
07:48 MasterChef Türkiye All Star'da bir ilk yaşandı! Tüm yarışmacılar ikinci tura kaldı
07:35 Faiz kararı sonrası kritik görüşme! Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul'da banka yöneticileriyle görüşecek
07:31 Faiz kararı sonrası kritik görüşme! Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul'da banka yöneticileriyle görüşecek
00:26 Depremler Kozmik Radyasyon ile İlişkili Olabilir
00:25 Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın teknik ekibine katılacak iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 08:28:52. #1.11#
SON DAKİKA: Faiz kararı sonrası kritik görüşme! Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul'da banka yöneticileriyle görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement