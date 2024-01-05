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FAO Gıda Fiyat Endeksi 2022'deki Seviyenin Altında Kapandı - Son Dakika
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FAO Gıda Fiyat Endeksi 2022'deki Seviyenin Altında Kapandı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarını takip eden FAO Gıda Fiyat Endeksi'nin 2022'deki seviyenin yaklaşık yüzde 10 altında kapandığını duyurdu. Aralık ayında yaşanan düşüşün etkisiyle küresel gıda fiyatları yüzde 1,5 geriledi. Şeker fiyatlarındaki düşüşün öncülük ettiği bu düşüş dikkat çekti. Diğer endekslerde ise bitkisel yağ fiyatları yüzde 1,4 gerilerken, tahıl fiyatları yüzde 1,5 arttı. Süt ürünleri fiyatları yüzde 1,6 artarken, et fiyatları yüzde 1 düştü.

FAO Gıda Fiyat Endeksi 2022\'deki Seviyenin Altında Kapandı
05.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 14:44
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi'nin geçen yılı 2022'deki seviyesinin yaklaşık yüzde 10 altında kapattığını duyurdu.

FAO, küresel gıda fiyatlarının da şeker fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle aralıkta yüzde 1,5 gerilediğini açıkladı.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, FAO Gıda Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5, Aralık 2022'ye göre yüzde 10,1 düşüşle ortalama 118,5 puan oldu.

FAO Dünya gıda emtia fiyatlarının ölçütü olan Endeks, 2023'ü bir önceki yılki seviyesinin yaklaşık yüzde 10 altında tamamladı. Endeks, 2023'ün tamamı için bir önceki yılın ortalama değerinden yüzde 13,7 daha düşük olurken, söz konusu dönem boyunca sadece uluslararası şeker fiyat endeksi bir önceki yıla göre yükseliş gösterdi.

Küresel gıda fiyatlarının aralıkta şeker öncülüğünde düşüş göstermesi dikkati çekti.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'daki güçlü üretim temposunun yanı sıra Hindistan'da etanol üretimi için şeker kamışı kullanımının azalmasının etkisiyle şeker fiyatlarındaki düşüşle aralıkta, kasıma göre yüzde 16,6 geriledi.

Endeks, aralıkta dokuz ayın en düşük seviyesine inerken, yıllık bazda yüzde 9 artış gösterdi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda palm, soya, kolza tohumu ve ayçiçeği tohumu yağı alımlarındaki durgunluğu yansıtarak yüzde 1,4 geriledi. Endeks, 2023'ün tamamında bir önceki yılın seviyesinin yüzde 32,7 altına indi.

Tahıl Fiyat Endeksi, buğday, mısır, pirinç ve arpa fiyatlarının yükselmesiyle aylık bazda yüzde 1,5 arttı. Endeks, 2023'ün tamamında ise bir önceki yılın seviyesinin yüzde 15,4 gerisinde kaldı.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi tatil sezonu öncesinde Batı Avrupa'daki güçlü iç satışlarla desteklenen tereyağı ve peynir için daha yüksek fiyat tekliflerinin etkisiyle yüzde 1,6 artış gösterdi. Endeks, Aralık 2022 değerinin yüzde 16,1 altında kaldı.

FAO'nun açıklamasında, güçlü küresel ithalat talebinin uluslararası tam yağlı süt tozlarının yükselmesine yol açtığı belirtildi.

Et Fiyat Endeksi de domuz eti için devam eden zayıf ithalat talebinin etkisiyle aralıkta yüzde 1 düşüş kaydetti. Endeks, Aralık 2022'deki seviyesinin yüzde 1,8 altına geriledi. Büyük üretici bölgelerdeki ihraç edilebilir arz bolluğuna rağmen büyükbaş ve kanatlı eti için bölgesel alım ilgisi de yavaşladı. Buna karşın küçükbaş hayvan eti fiyatları tatil öncesi yükseldi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi FAO Gıda Fiyat Endeksi 2022'deki Seviyenin Altında Kapandı - Son Dakika


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