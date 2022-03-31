Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış - Son Dakika
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Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış

31.03.2022 18:21
Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış

Thodex vurgunuyla ilgili hazırlanan iddianameyle firari Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi. Vurgunun yeni detayları ortaya çıktı. Buna göre vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Mağdurların parasının büyük kısmı kripto paraya dönüştürülerek yurt dışı borsalarına aktarıldı.

Kripto para borsası Thodex ile yüz binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan firari Faruk Fatih Özer hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer'in "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi.

VURGUNUN MİKTARI 356 MİLYON LİRA

Soruşturma kapsamında vurguna ait yeni detaylar da gün yüzüne çıktı. Thodex'in veri tabanını mercek altına alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yapılan her işlemi tek tek inceledi. MASAK'ın hazırladığı rapora göre, vurgunun miktarı 356 milyon lira.

MAĞDURLARIN PARASI YURT DIŞINDAKİ BORSALARA AKTARILDI

356 milyon liralık vurgunda mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı tespit edildi.

YAKINLARI ÜZERİNE ALTIN ŞİRKETİ KURDULAR

Şüphelilerin, yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirlendi. Hiç bir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı. 2 bin 27 kişi müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama süreci başlayacak.

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Son Dakika Ekonomi Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış - Son Dakika
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