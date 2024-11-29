Fatih Portakal, asgari ücret tahminini yapay zekadan aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fatih Portakal, asgari ücret tahminini yapay zekadan aldı

Geniş Video İzle

Gazeteci Fatih Portakal, yapay zekaya asgari ücretin ne kadar olacağını sordu ve aldığı yanıtı canlı yayında açıkladı.

29.11.2024 19:06  Güncelleme: 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'e sayılı günler kala milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Oranlar ve rakamlar üzerindeki tartışmalar devam ederken, siyasiler ve uzman isimlerden de birtakım değerlendirmeler geliyor.

Fatih Portakal, asgari ücret tahminini yapay zekadan aldı

YAPAY ZEKAYA SORDU

Son olarak gazeteci Fatih Portakal, milyonların merak ettiği asgari ücreti yapay zekaya sorarak öğrenmek çalıştı. Portakal, SZC TV'deki canlı yayında yapay zekaya "Asgari ücret kaç TL olacak?" ve"2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorularını yönelttiğini söyledi.

Fatih Portakal, asgari ücret tahminini yapay zekadan aldı

ORAN VERDİ

Yapay zekanın 2025 asgari ücret zammı için yüzde 35 ila 45 aralığını işaret ettiğini belirten Fatih Portakal, rakam da verdi. Portakal, yapay zekanın asgari ücret için 22 bin 952 TL ila 24 bin 652 TL arasında olacağı yönünde tahmin verdiğini anlattı.

Fatih Portakal, asgari ücret tahminini yapay zekadan aldı

Fatih Portakal, Asgari Ücret, İş Dünyası, Yapay Zeka, Ekonomi, Gündem, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fatih Portakal, asgari ücret tahminini yapay zekadan aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • tekin demir demir:
    keske bunu yapmasaydin. bizimkilerin zaten zekasi yok simdi gidip yapay zekaya inanip ona gore artis yaparlar 22 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bir sen Eksiktin öyle olacak zaten 1 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    zaten herkesin tahmini 23 1 0 Yanıtla
  • Ismail Cicek:
    eeeeee o 2 sabit garanti ozaman 1 0 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    zekaniz yetmediği için hep muhalefet kalacaksınız:?-?) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
19:29 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
08:18 Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
08:00 TEM Otoyolu’nda trafiği felç eden kaza TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
01:18 Beşiktaş’ın mağlubiyeti Nihat Kahveci’yi canlı yayında çileden çıkardı Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı
01:17 Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı
00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
00:50 Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 20:09:01. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Portakal, asgari ücret tahminini yapay zekadan aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.