Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda

18.03.2022 21:54
Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Gökçebey-1 kuyusunda olduğunu bildirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Gökçebey-1 kuyusunda olduğunu bildirdi.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki yeni arama kuyusu Gökçebey-1'de." ifadesi kullanıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Şubat'ta Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurmuştu.

Fatih Sondaj Gemisi, bugüne kadar Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfetti.

Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.

YORUMLAR
500
Şehidin adı kütüphanede yaşayacak Şehidin adı kütüphanede yaşayacak

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz, Twitter, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda - Son Dakika


Son Dakika
21:45 Çelik bin pişman! Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olunca deliye döndü
21:22 Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
21:07 Uzman Çavuşun doktor tarafından şiddete maruz kaldığı anlar ortaya çıktı
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 22:09:55. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement