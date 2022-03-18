Fatihli anneler sağlıklı beslenen çocuklar için bir araya geldi - Son Dakika

Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen Anne Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimleri sosyal belediyeciliğin önderlerinden Fatih Belediyesi ile gerçekleştirildi.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fanço Sümbülefendi tesislerinde gerçekleştirilen eğitimde Fatihli anneler ve çocuklar sağlıklı beslenme ipuçları ile bilgilendirildi.

Sağlıklı ve dengeli beslenmeyen insan nüfusundaki artışla hastalıkların arttığını söyleyen uzmanlar sağlıklı beslenme farkındalığının çocukluk yaşlarından başladığına dikkati çekiyor. Doğru beslenme alışkanlıklarının ise anne karnından başlaması nedeni ile annelere önemli görevler düşüyor.

Konuyu topluma yaymak için kolları sıvayan Güvenilir Ürün Platformu, Güvenli2023 İstanbul projesi kapsamında Anne Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimlerini başlattı. Fanço Sümbülefendi tesislerinde Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Dilara Koçak'ın sunumları ile gerçekleşen eğitimlere Fatihli anneler yoğun ilgi gösterdi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın da katıldığı etkinlikten başta çocuklar olmak üzere herkes mutlu ayrıldı.

"Uzakta aramaya gerek yok Anadolu ürünleri sağlıklı beslenme için kaynak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Samancı, şunları kaydetti:

"Doğada bilinen en güçlü antioksidan propolistir. Tamamen doğal bir arı ürünü olan propolis hem çocukların hem de yetişkinlerin bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından oldukça önemli bir gıdadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda, propolisin çocuklarda rastlanan bronşit, bronşiyolit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki semptomları azalttığı gösterilmiştir.

Önemli olan; Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile yerli üretim yapan, uzman gıda mühendisleri tarafından laboratuvar koşullarında özütlenen, tamamen doğal ve saf yerli Anadolu propolisini tüketmektir. Araştırmacılar; En az yüzde 10 oranında saf Anadolu Propolisi içeren bir damladan çocuklara günde en az 10 damla, emziren annelerin ise günde en az 20 damla tüketmesini tavsiye etmektedir."

"Fiziksel aktiviteyi de ihmal etmemek gerekiyor"

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak ise şunları aktardı:

"Bağışıklık sistemini güçlü tutmak, hayatın her döneminde çok kıymetlidir. Sağlıklı beslenme de güçlü bir bağışıklığın temelidir. Pediatriden geriatriye yani hayatın her döneminde yeterli ve dengeli bir beslenme planı uygulanmalıdır. Sebzeler, meyveler, kuru baklagiller, bitkisel proteinler ve arı ürünlerinden oluşan beslenme listelerini uygulamak ve tüm bunların yanında fiziksel aktiviteyi de ihmal etmemek sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır.

Tüm vitamin ve mineralleri içeriğinde bulunduran, literatürde tek tam gıda olarak geçen poleni çocuklar günde 1 tatlı kaşığı, emziren ve gebe anneler ise günde 2 tatlı kaşığı tüketmelidir. Çünkü vitamin ve mineral eksiklikleri birçok hastalığı beraberinde getirir. Antioksidan açısından zengin olan Anadolu Propolisi ise beslenme planının baş tacıdır. Çocukluk çağından itibaren hem propolis hem polen hem de diğer arı ürünleri sağlıklı büyüme ve gelişme için mutlaka beslenme planında yer almalıdır."

"Fatih için böyle programlara devam edeceğiz"

Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan ise, "Yaşamımızın her alanında sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Fatihli kadınlarımızın sağlığına katkı sağlamak için bu ve bunun gibi bilgi birikimimizi güçlendirecek, faydalı bilgiler kazanacağımız programları yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eğitim sonunda; Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Samancı ile Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan Fatih tarafından tüm katılımcılara sertifikaları takdim edildi.