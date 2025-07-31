FCR GYO\'dan Sağlık Turizmine Yönelik Otel Projesi

FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (FCR GYO), sağlık ve turizm alanındaki hedefleri doğrultusunda Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Sabiha Gökçen Airport projesinin temelini düzenlenen törenle attı.

FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik, Pendik Belediye Başkan Yardımcıları Atakan Yüce ve Tarık Kuru, PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Battal, FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel, Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Geliştirme Başkanı Murat Özel ile şirket yöneticileri ve iş insanları katıldı.

Temeli atılan 5 yıldızlı otelin, iş dünyasının beklentilerine yanıt vermesinin yanı sıra İstanbul'da sağlık turizminin önde gelen merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Otel, 6 bin 95 metrekarelik arsa üzerinde 33 bin 676 metrekare inşaat alanına sahip olacak. 216 oda ve 432 yatak kapasiteli tesis, 90 süit ve 48 junior süit oda, 690 metrekare ana giriş lobi alanı, 5 toplantı salonu, alakart restoran, 745 metrekarelik restoran lobisi ve 793 metrekarelik çok amaçlı salon gibi birimleri içerecek.

Tesiste ayrıca, 432 metrekarelik kapalı yüzme havuzu, 70 kişi kapasiteli spor salonu, pilates stüdyosu, masaj ve buhar odaları, hamam, sauna, pastane, lobi bar, kitaplık ve engelli misafirlere uygun odalar da bulunacak. Tesis, 250 araçlık kapalı otopark, 10 motosikletlik alan ve 4 elektrikli şarj istasyonuyla desteklenecek.

FCR GYO, projeyi sağlık turizmine entegre bir konseptle geliştirdi. Otel projesinin hemen yanı başında bulunan ve yapımı tamamlanan sağlık merkezi bünyesinde yer alacak estetik ve diş sağlığı merkezleri gibi birimler, hem yerel hem de uluslararası misafirlerin konaklama ve tedavi ihtiyaçlarını bir arada karşılamayı amaçlıyor.

FCR GYO'nun portföyünde, Sabiha Gökçen otel projesinin yanı sıra tamamlanmış bir sağlık merkezi, Tuzla'da sosyal donatıya sahip 325 dairelik bir konut projesi ve teslim edilen Maltepe Centrum gibi projeler yer alıyor. Şirket, 2024 sonunda gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm sürecini tamamlayarak Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmasının ardından faaliyetlerini bu yapı altında sürdürüyor.

Projede kısa vadeli geri dönüş hedefleniyor

FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, AA muhabirine, temel atma töreninde proje detaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Koça, konut projelerinde yatırımcıya uzun vadede kazanç sağlandığını ancak Pendik'te hayata geçirilen bu projede kısa vadeli geri dönüş hedeflediklerini söyledi.

Projeyi başından itibaren stratejik bir hesapla planladıklarını belirten Koça, şunları kaydetti:

"Otel projesi doluluğunda yüzde 60 seviyelerini yakalarken yüzde 100'ü nasıl yakalarız diye bir hesap yaptık. Hem Sabiha Gökçen hem de sağlık turizmiyle ilgili doluluk oranını yüzde 90 civarlarında yakalamaya çalıştık. İyi bir proje yaptığımızı düşünüyoruz. Kompleks bir proje oldu."

"Müşterilerin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek bir proje olduğunu düşünüyorum"

FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel de FCR GYO portföyünde bulunan projelere ilişkin bilgi paylaştı.

Temel, projenin sağlık turizmi konseptinde geliştirildiğini dile getirerek, "Burada, kısa vadeli gelir modelini ön plana koyduk." diye konuştu.

Projenin hem bölgesel ihtiyaçları göz önünde bulundurduğunu hem de yerel ve uluslararası müşterilere hitap etmeyi amaçladığını dile getiren Temel, "Sağlık merkezi bünyesinde saç ekim merkezi, estetik merkezi, diş kliniği gibi alanlar planladık. Otelle entegre ettiğimiz konseptin müşterilerin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek bir proje olduğunu düşünüyorum."