Fed Başkanı Powell\'ın faiz indirimi için mart ayını ihtimal dışı bırakması sonrası New York borsası düşüşle tamamlandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın faiz indirimi için mart ayını ihtimal dışı bırakması sonrası günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,82 azalışla 38.150,30 puana düştü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,62 azalarak 4.845,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,23 kayıpla 15.164,01 puana indi.
Bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamaların ardından pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.
Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Para politikası karar metninde, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven duyulana kadar politika faizini düşürmenin uygun olmayacağı belirtildi.
Fed Başkanı Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyaçlarının olacağını vurguladı.
Politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını belirten Powell, mart ayı toplantısına kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının ise muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.
Powell'ın açıklamaları sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mart ayında faiz indirimlerine başlaması ihtimali yüzde 35'e geriledi.
Piyasalarda yoğun bilanço dönemi de yakından takip edilirken, Alphabet ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka maliyetlerinin artacağına ilişkin tahminleri teknoloji hisselerini olumsuz etkiledi.
Alphabet'in hisseleri, şirketin gelir ve karının geçen yılın son çeyreğinde artmasına karşın reklam satışlarının beklentilerin altında kalması ve yapay zekayı güçlendirecek öğelere bu yıl daha yüksek harcama yapılmasını öngörmesinin ardından yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.
Microsoft'un hisseleri de beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarına rağmen şirketin yapay zeka geliştirme maliyetlerinin artacağını öngörmesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde düştü.
ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri ise şirketin geçen yılın son çeyreğindeki kaybının beklenenden düşük olması sonrası yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.
Ayrıca, ABD'nin bölgesel bankalarından New York Community Bank'ın hisseleri, şirketin geçen yılın son çeyreğinde kar beklentilerinin aksine zarar etmesi ve temettü kesintisine gitmesi sonrası gün içinde yüzde 45'e kadar düştü.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, ocakta 107 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.
Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
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