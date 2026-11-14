Fed'e göre yapay zeka riski öne çıktı, bilişim borcu Ekim 2026'da 680 milyar doları aştı - Son Dakika
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Fed'e göre yapay zeka riski öne çıktı, bilişim borcu Ekim 2026'da 680 milyar doları aştı

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Fed'in kasım sayılı Finansal İstikrar Raporu'nda yapay zeka, ankette en çok dile getirilen risk oldu. Hisse değerlemeleri ve yapay zeka destekli siber saldırılara dikkat çekilen raporda, bilişim bağlantılı borçlanmanın Ekim 2026 itibarıyla 680 milyar doları aştığı belirtildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), yapay zekanın finansal istikrara yönelik riskler arasında öne çıktığını, yüksek hisse senedi değerlemeleri, yapay zeka destekli siber saldırılar ve yapay zeka ile bağlantılı karmaşık finansman türlerine ilişkin endişelerin bulunduğunu bildirdi.

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun kasım sayısını yayımladı.

ABD'nin finansal istikrarına yönelik risklere ilişkin anket sonuçlarına yer verilen raporda, yapay zekanın katılımcılar tarafından en sık dile getirilen risk olduğu belirtildi.

Raporda, anket katılımcılarının yüksek hisse senedi değerlemeleri, yapay zeka destekli siber saldırılar ve yapay zeka ile bağlantılı karmaşık finansman türlerine ilişkin endişelerini dile getirdiği aktarıldı.

Riskli varlıklarda düzeltme yaşanması ve uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinin getirilerinde daha fazla artış olmasının da başlıca riskler arasında gösterildiğine işaret edilen raporda, siber saldırılar ve kamu borcunun mali açıdan sürdürülebilirliğine ilişkin risklerin en ağır sonuçlara yol açma potansiyeli taşıdığının değerlendirildiği kaydedildi.

Raporda, ankette dile getirilen riskler arasında yapay zeka, uzun vadeli faiz oranlarındaki yükseliş ve siber saldırılara ilişkin endişelerin mayıs ayında gerçekleştirilen ankete kıyasla en fazla artış gösteren başlıklar olduğu belirtildi.

Fed'in raporunda, gelişmiş bilişim altyapısının finansmanı için gerçekleştirilen borçlanmanın son bir yılda hızla arttığına işaret edildi.

Gelişmiş bilişim teknolojileriyle bağlantılı borçlanma ihracının Ekim 2026 itibarıyla 680 milyar doları aştığı belirtilen raporda, bu tutarın 2023 yılının tamamında gerçekleştirilen 130 milyar dolarlık borçlanmanın yaklaşık 5 katına ulaştığı bildirildi.

Raporda, gelişmiş bilişim teknolojileriyle bağlantılı borçlanmanın finansal olmayan şirketlerin yatırım yapılabilir seviyedeki toplam borçlanma ihracı içindeki payının 2023'te yüzde 6'nın altındayken 2026'da yaklaşık yüzde 31'e yükseldiği kaydedildi.

Gelişmiş bilişim teknolojileriyle bağlantılı tedavüldeki kamu borcunun Ekim 2026 itibarıyla 1,1 trilyon doları aştığının tahmin edildiği belirtilen raporda, özel kredi piyasasında da önemli tutarda işlemler gerçekleştirildiği, bu nedenle söz konusu borçların toplam büyüklüğünün tam olarak ölçülmesinin zorlaştığı ifade edildi.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiEkonomiFinansSon Dakika

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