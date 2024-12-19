Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı

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Amerikan Merkez Bankası (FED), politika faizini piyasa beklentilerine uygun olarak 25 baz puan indirerek yüzde 4.25-4.50 aralığına çekti. Bu kararın ardından dolar kuru yükseliş gösterdi. Dün ilk kez 35,00 TL'yi aşan dolar, bugün 35,05 TL seviyesinden işlem görüyor.

19.12.2024 09:57  Güncelleme: 10:07
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Amerikan Merkez Bankası (FED), tüm dünyanın merakla beklediği politika faiz kararını açıkladı. buna göre faiz, 25 baz puan düşürülerek yüzde 4.25-4.50 aralığına çekildi.

Karar piyasalarda büyük dalgalanmalara neden oldu. Amerikan doları, diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Günlerdir 35,00 dolayında, 34,95 gibi rakamlarda gezinen dolar, 35,00 TL'yi aşarak 35,05 TL'ye ulaştı.

DOLAR İKİ YILIN ZİRVESİNE DOĞRU

FED'in, 2025 yılı itibarıyla faiz indirim hızının yavaşlayacağını açıklaması, doların iki yılın zirvesine yakın seyretmesine neden oldu.

DOLAR BUGÜN KAÇ LİRA?

Dolar/TL kuru, son kapanışını 35,0485 TL'den yaparken, bugün alış fiyatı 35,039 TL, satış fiyatı ise 35,0581 TL olarak işlem görüyor. Aralık ayının ilk gününe kıyasla dolar kuru 0,35 TL artışla %1,01 değer kazandı.

EURODA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Euro, %0,21 oranında değer kazanarak yükseliş trendini sürdürüyor. Bir önceki kapanışını 36,434 TL'den yapan euro, şu anda 36,418 TL alış ve 36,45 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ VAR

Altın piyasasında ise düşüş gözlemleniyor. Gram altın 2.933 TL'den, çeyrek altın ise 4.796 TL'den alıcı buluyor.

Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Döviz, Dünya, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kuzeyli baba:
    dolar euro artacak faizler düşecek paranızı organize sanayii bölgesi ne yakın yerlerden hisseli hissesiz tarla alın en iyi yatırım topraktır 2 0 Yanıtla
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