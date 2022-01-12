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Fed'in Bej Kitabı, ABD'nin 2021'in sonlarında "ılımlı" hızda büyüdüğünü ortaya koydu - Son Dakika

Fed'in Bej Kitabı, ABD'nin 2021'in sonlarında "ılımlı" hızda büyüdüğünü ortaya koydu

12.01.2022 23:09
Fed'in Bej Kitabı, ABD'nin 2021'in sonlarında "ılımlı" hızda büyüdüğünü ortaya koydu

ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisinin 2021'in son haftalarında "ılımlı" hızda büyüdüğünü belirterek, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve iş gücü sıkıntısının büyümeyi kısıtlamayı sürdürdüğünü bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisinin 2021'in son haftalarında "ılımlı" hızda büyüdüğünü belirterek, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve iş gücü sıkıntısının büyümeyi kısıtlamayı sürdürdüğünü bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ocak sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ABD genelinde ekonomik faaliyetin 2021'in son haftalarında "ılımlı" hızda büyüdüğü kaydedildi.

Raporda, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyümenin kısıtlanmaya devam ettiği aktarıldı.

Tüketici harcamalarının Kovid-19 salgınında Omicron varyantının hızla yayılması öncesi istikrarlı bir hızla büyümeye devam ettiğine işaret edilen raporda, çoğu bölgede son haftalarda yeni vaka sayılarının artmasıyla eğlence amaçlı seyahatlerde, otel doluluklarında ve restoranlarda ani bir geri çekilme görüldüğü belirtildi.

Raporda, iyimserliğin genel olarak yüksek kalmaya devam ettiği, ancak bazı bölgelerdeki işletmelerin gelecek birkaç aydaki büyüme beklentilerinin son haftalarda biraz düştüğünü bildirdiği dile getirildi.

İmalat sektörünün büyüme hızındaki bazı bölgesel farklılıklarla birlikte ulusal çapta artmaya devam ettiği belirtilen raporda, ulaştırma sektöründeki genel faaliyetin orta hızda arttığı, çiftlik gelirlerinin ise 2021 boyunca yüksek seyrederken, çeşitli bölgelerdeki kuraklıkların tarımsal koşullara gölge düşürdüğü ifade edildi.

Raporda, istihdamın da son haftalarda ılımlı bir şekilde arttığına işaret edilerek, ancak çoğu bölgede iş gücü talebinin güçlü olmaya devam ettiği vurgulandı.

Çoğu bölgede güçlü fiyat artışlarının bildirildiği belirtilen raporda, ancak bazı bölgelerde fiyat artışlarında son aylarda hissedilen güçlü temponun hızını biraz kaybettiğine dikkat çekildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed'in Bej Kitabı, ABD'nin 2021'in sonlarında 'ılımlı' hızda büyüdüğünü ortaya koydu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fed'in Bej Kitabı, ABD'nin 2021'in sonlarında "ılımlı" hızda büyüdüğünü ortaya koydu - Son Dakika
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