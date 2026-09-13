Fed'in faiz artırım beklentisi emtia piyasasında satış baskısını artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fed'in faiz artırım beklentisi emtia piyasasında satış baskısını artırdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankasına ilişkin faiz artırım beklentilerinin yükselmesi, bu hafta emtia piyasasında satış baskısının çoğalmasına neden oldu. Dolar endeksindeki güçlenme ve yükselen tahvil faizleri değerli metal fiyatlarını aşağı yönlü etkilerken paladyum yüzde 6,3, gümüş yüzde 2,6 geriledi.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz artırım beklentilerinin yükselmesi, bu hafta emtia piyasasında satış baskısının çoğalmasına neden oldu.

Orta Doğu'da gerilimin tırmanması, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin enflasyonist baskıların gücünü koruduğuna işaret etmesi, Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerini yükseltti.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları, dünya genelinde enflasyonist baskıların sürmesine yol açarken yükselen tahvil faizleri ve dolara talebin artması, emtia piyasaları üzerinde bu hafta baskı oluşturdu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi, hafta içinde yüzde 5'e yaklaşarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Açıklanan makroekonomik verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel arttı.

Gıda ve enerji fiyatlarının dışlandığı çekirdek TÜFE ise aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde yükselirken yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde artış gösterdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki faiz kararı toplantısında yüzde 87 ihtimalle faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Değerli metaller yatırımcısını üzdü

Dolar endeksindeki güçlenme ve yükselen tahvil faizleri, değerli metal fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Orta Doğu'daki çatışmanın başlamasından bu yana ikinci kez politika faiz oranlarını artırmasının ardından enflasyon risklerine de dikkati çekti.

Bankanın sıkı para politikasına devam edebileceğine yönelik öngörüler de değerli metallerdeki düşüşte etkili oldu.

Analistler, özellikle altın için uzun vadeli beklentilerin iyimser olmasına karşın şu anki jeopolitik ve makroekonomik gelişmelerin altın fiyatlarını aşağı yönlü etkilediğini söyledi.

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar paladyumda yüzde 6,3, gümüşte yüzde 2,6, platinde yüzde 1,2 ve altında yüzde 0,4 geriledi.

Baz metallerde ise tezgah üstü piyasada bu hafta libre bazında fiyatlar nikelde yüzde 2,2, çinkoda yüzde 1,8, bakırda yüzde 1,6, kurşunda yüzde 0,8 ve alüminyumda yüzde 0,2 azaldı.

Bu arada, ABD'nin ithal ettiği rafine bakıra gümrük tarifesi uygulayacağına yönelik haber akışıyla bu hafta 6,81 dolarla rekor seviyeye yaklaşan bakırın libresi, daha sonra bu tarifelerin ertelenebileceğine yönelik haberlerle bu seviyeden düşüşe geçerek 6,47 dolar seviyelerine indi.

Jeopolitik risklerle petrol fiyatları sert yükseldi

Enerji tarafındaki gelişmelere bakıldığında haftalık bazda spot piyasada Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,6 artarken doğal gazın İngiliz termal birimi cinsinden fiyatı da yüzde 3 azaldı.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel petrol arzında aksamalara yol açabileceği endişesi petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu'daki petrol arzında yaşanan kesintilerin etkisiyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın eylül ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, uluslararası referans kabul edilen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı ağustosta 91 dolara yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı, 106,2 dolarla 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi test ederken Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi geçici olarak yönetecek bir anlaşma olabileceğine yönelik haber akışıyla cuma günü 101,7 dolar seviyelerinde dengelendi.

ABD'de doğal gaz stoklarının artması ise fiyatlarda düşüşe neden oldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış umutları buğday fiyatlarını geriletti

Chicago Ticaret Borsasında kile başına fiyatlar soya fasulyesinde yüzde 0,8 ve mısırda yüzde 0,9, buğdayda yüzde 1,1 geriledi. Pirincin yüz libre başına fiyatı ise yüzde 1,4 yükseldi.

13,3525 dolarla Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören soya fasulyesinin kile başına fiyatı, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 13 doların altına indi.

ABD'de Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar şekerde yüzde 6 artarken kahvede yüzde 3,8 ve pamukta yüzde 0,2 geriledi. Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 4,4 düştü.

Rusya ile Ukrayna arasında barış olması için atılan adımlarla buğdayda arz endişelerinin azalması fiyatları geriletti. Çin'den gelen yoğun talep soya fasulyesi fiyatlarını yükseltirken soya fasulyesinde daha sonra kar satışları görüldü.

Diğer taraftan El Nino hava olayından kaynaklı arz endişeleri şeker fiyatlarında sert yükselişlere neden oluyor. Hindistan'daki güçlü iç talep ve Avrupa Birliği'nde beklenen üretim azalışı da şeker fiyatlarını destekliyor.

Brezilya'da 2027'de üretimin artacağına yönelik öngörüler ise kahve fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Fildişi Sahili'ndeki kakao üretimindeki düşüşe rağmen küresel fazlanın devam edebileceğine yönelik tahminler fiyatları geriletti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Enerji, Finans, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed'in faiz artırım beklentisi emtia piyasasında satış baskısını artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

11:48
15 ilde düğmeye basıldı “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
11:44
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili “satıldı“ iddiası 5 şüpheli gözaltında
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili "satıldı" iddiası! 5 şüpheli gözaltında
11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:09
Memur emeklisinin ’seyyanen zam’ talepli dosyası AYM’de tek çatı altında
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 13:03:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Fed'in faiz artırım beklentisi emtia piyasasında satış baskısını artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement