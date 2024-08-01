Fed'in faiz indirimi sinyaliyle New York borsası yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Fed'in faiz indirimi sinyaliyle New York borsası yükselişle başladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi halinde eylül ayında faiz indiriminin masaya gelebileceğinin sinyalini vermesi sonrası New York borsası güne yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,18, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylülde masaya gelebileceğini ifade etti. ABD'de işsizlik maaşı başvurularında yaşanan artışın iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret etmesi de faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.

01.08.2024 17:03
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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi halinde eylül ayında faiz indiriminin masaya gelebileceğinin sinyalini vermesi sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artarak 40.916,96 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 5.537,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artarak 17.647,03 puana yükseldi.

Fed'in faiz indirimine yeşil ışık yakması sonrası pay piyasaları, yeni işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutan Fed, eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell dün düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylülde masaya gelebileceğini ifade etti. Eylül ayındaki toplantı da dahil gelecek toplantılar hakkında hiçbir karar almadıklarını belirten Powell, Komitenin genel düşüncesinin "politika faizini düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaşıldığı" yönünde olduğunu aktardı.

Makroekonomik veri tarafında da bu hafta iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcıların odağında yer alırken, ülkede bugün açıklanan veriler iş gücü piyasasındaki soğumanın sürdüğünü gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Temmuz ile biten haftada 249 binle yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesi çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, diğer temel göstergelerle birlikte işsizlik maaşı başvurularında yaşanan artışın iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret ettiğini ve bunun da Fed'in eylül ayında politika faizini düşürebileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği de bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise ikinci çeyrekte yüzde 0,9 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Öte yandan devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da takip edilirken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan ABD'li teknoloji devlerinden Meta'nın hisseleri, şirketin geliri ve karının beklentileri aşması sonrası yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

Qualcomm'un hisseleri ise finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın ABD'nin Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının gelirini etkileyebileceğine dair uyarısının ardından yüzde 3'ün üzerinde düştü.

Moderna'nın hisseleri de bu yıla ilişkin satış tahminlerini düşürmesi sonrası yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti.

Analistler, bugün de Amazon, Apple ve Intel'in piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilançolarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fed'in faiz indirimi sinyaliyle New York borsası yükselişle başladı - Son Dakika

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