NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Piyasa beklentisi kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Kişisel gelirler, eylülde yüzde 0,3 artış göstermişti.

Kişisel tüketim harcamaları da ekimde aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi. Piyasa beklentisi harcamaların yüzde 0,4 artması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,6 artmıştı.

Fed'in izlediği enflasyon göstergesi yıllık bazda beklentilerin üzerinde

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,8 arttı. Ekimde piyasa beklentileri dahilinde artan endeks eylülde aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3,7 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,3 artış kaydetti.

Aylık bazda beklentilere paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 3,2 artması öngörülüyordu.

Endeks eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 artmıştı.