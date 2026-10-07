Fed tutanaklarına göre yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha muhtemel görünüyor - Son Dakika
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Fed tutanaklarına göre yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha muhtemel görünüyor

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Fed tutanakları yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapılmasının muhtemel olduğunu gösterdi. Tutanaklarda enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğu ve yapay zeka altyapı yatırımlarının enflasyona baskı yapabileceği uyarısı yer aldı.

NEW ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakları, yıl sonuna kadar politika faizinde bir artışa daha gidilmesinin muhtemel olduğunu ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkarıldığı son toplantının tutanakları, bu yıl bir faiz artışı daha yapılabileceğini gösterdi.

Fed yetkilileri genel olarak enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu aktarırken, bazı yetkililer son aylarda bu risklerin daha da arttığını kaydetti.

Bazı yetkililer yapay zeka altyapı yatırımlarının, orta vadede toplam talebin toplam arzı aşmasına yol açacağını, bunun da enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Kimi yetkililer de yapay zeka altyapısındaki gelişimin ölçeği ve hızının yukarı yönlü sürpriz yapmaya devam ettiği görüşünü paylaştı.

Yetkililer genel olarak iş gücü piyasası koşullarının istikrarlı kalmasını ve işsizlik oranının mevcut seviyelere yakın seyretmesini beklediklerine işaret ederken, iş gücü piyasasına yönelik risklerin büyük ölçüde dengede olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Birçok yetkili de uzun vadeli hazine tahvili faizlerindeki son artışa rağmen, finansal koşulların ekonomik büyümeyi destekleyici göründüğü konusunda hemfikir kaldı.

"Tüm yetkililer faiz artışını destekledi"

Eylül toplantısında tüm yetkililerin politika faizinin 25 baz puan artırılmasını desteklediği hatırlatılan tutanaklarda, şunlar kaydedildi:

"Yetkililer genel olarak, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini, iş gücü piyasasının güçlenme işaretleriyle birlikte tam istihdama yakın bir görünüm sergilediğini ve ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlediğini vurguladı. Ayrıca, yetkililerin neredeyse tamamı, enflasyon risklerinin yukarı yönlü bir eğilim göstermesine karşın, iş gücü piyasasına ilişkin risklerin azaldığını ve artık genel olarak dengeli bir seyir izlediğini değerlendirdi. Görünüm ve değişen risk dengesi temelinde, tüm katılımcılar federal fonlama faizi için daha yüksek bir hedef aralığını uygun gördü."

Bunun enflasyonun FOMC'nin yüzde 2'lik hedefine dönmesini destekleyeceği vurgulandı.

Birkaç yetkilinin mevcut politika faizini kısıtlayıcı bulmadıklarına veya yalnızca hafif düzeyde kısıtlayıcı olarak gördüklerine işaret edilen tutanaklarda, "Çoğu yetkili, mevcut toplantının ötesindeki para politikası görünümüne ilişkin olarak, yıl sonuna kadar federal fon oranı hedef aralığında bir artış daha yapılmasının muhtemelen uygun olacağını değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

Bilanço politikasına ilişkin olarak ise birkaç yetkili hazine piyasalarının sorunsuz bir şekilde işlediğini ancak piyasa stresine karşı planlama yapmanın önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
Yapay ZekaEkonomiFinansSon Dakika

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