Fed Yetkilisi Faiz İndirimine Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fed Yetkilisi Faiz İndirimine Hazırlanıyor

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Fed Yetkilisi Faiz İndirimine Hazırlanıyor
23.06.2025 19:06
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Fed Yetkilisi Faiz İndirimine Hazırlanıyor
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Fed Başkan Yardımcısı Bowman, enflasyon sınırlı kalırsa faiz indirimini destekleyeceğini açıkladı.

NEW ABD Merkez Bankasının (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, enflasyon baskılarının sınırlı kalması halinde Fed'in temmuz ayı toplantısından itibaren politika faizinin düşürülmesini desteklediğini bildirdi.

Bowman, Çekya Merkez Bankası sponsorluğunda Prag'da düzenlenen araştırma konferansında, para politikasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Fed'in geçen hafta politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğunu anımsatan Bowman, "Bu kararı destekledim çünkü veriler sağlam bir iş gücü piyasası olduğunu gösteriyor ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefimize yakın olduğunun daha fazla teyit edildiğini görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bowman, enflasyon mevcut seviyesine yakın kalır ya da hedefe yaklaşmaya devam ederse veya veriler iş gücü piyasası koşullarında zayıflama işaretleri gösterirse, politika faizini düşürmeyi düşünmenin uygun olacağını söyledi.

Ticari gelişmelerden veya diğer faktörlerden kaynaklanan önemli ekonomik etki görülmediğini savunan Bowman, büyümedeki bir miktar yavaşlamaya rağmen ABD ekonomisinin dirençli olmaya devam ettiğini belirtti.

Bowman, iş gücü piyasasının da artık özellikle sıkı veya önemli bir enflasyon baskısı kaynağı gibi görünmediğini, kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun da son üç ayda daha ılımlı hale geldiğini vurguladı.

"Jeopolitik gerilimler emtia fiyatlarını artırabilir"

Ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla birlikte, toplam talepteki son dönemdeki zayıflığın daha zayıf iş gücü piyasası koşullarına dönüşmeye başlamasının olası olduğunu dile getiren Bowman, "Enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürekli bir yörüngede seyretmesi, toplam talepteki yumuşama ve iş gücü piyasasındaki kırılganlık işaretleri nedeniyle, ileriye dönük olarak istihdam hedefimize ilişkin aşağı yönlü risklere daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bowman, enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydedilmesine rağmen, ticaret müzakerelerinin daha yüksek tarifelerle sonuçlanması veya firmaların herhangi bir tarife geçişinden bağımsız olarak mal fiyatlarını artırması durumunda potansiyel yukarı yönlü riskler bulunduğunu kaydetti.

Küresel ticaret yapısındaki değişikliklerin mal ve hizmet fiyatlarında artışa neden olabileceğine işaret eden Bowman, " Orta Doğu'daki mevcut çatışma veya diğer jeopolitik gerilimler de emtia fiyatlarının yükselmesine yol açabilir." değerlendirmesini yaptı.

"Para politikası önceden belirlenmiş bir rotada değil"

Bowman, Fed'in temmuz ayındaki toplantısından önce bir aylık daha istihdam ve enflasyon verisi alacaklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Gelecek veriler enflasyonun olumlu yönde gelişmeye devam ettiğini ve yukarı yönlü baskıların mal fiyatlarıyla sınırlı kaldığını gösterirse ya da harcamalardaki gevşemenin iş gücü piyasasındaki zayıflamaya yansıdığına dair işaretler görürsek, bu gelişmeler politika tartışmalarımızda ele alınmalı ve müzakerelerimize yansıtılmalıdır. Enflasyon baskılarının sınırlı kalması halinde, politika faizinin nötr seviyesine yaklaştırılması ve sağlıklı bir iş gücü piyasasının sürdürülmesi amacıyla bir sonraki toplantımızdan itibaren düşürülmesini destekliyorum."

Para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığına dikkati çeken Bowman, kararlarını Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda gelen verilere ve risklere dayalı olarak alacaklarını vurguladı.

Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Yetkilisi Faiz İndirimine Hazırlanıyor - Son Dakika

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