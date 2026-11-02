Federal Yüksek Mahkeme, Usmanov'un AB Konseyi davasında tebligat engelini kaldırdı - Son Dakika
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Federal Yüksek Mahkeme, Usmanov'un AB Konseyi davasında tebligat engelini kaldırdı

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Almanya Federal Yüksek Mahkemesi, Usmanov'un AB Konseyi'nin 2022'deki yaptırım gerekçelerindeki ifadeler nedeniyle açtığı itibar davasında tebligat engelini kaldırdı. Mahkeme, tebligat yetkisinin davaya bakan mahkemede olduğuna hükmetti; karar davanın esasına ilişkin değil.

Almanya Federal Yüksek Mahkemesi (BGH), Rus milyarder Alişer Usmanov'un Avrupa Birliği (AB) Konseyi'ne karşı yaptırım gerekçelerinde kullanılan ifadeler nedeniyle açtığı davanın ilerlemesini engelleyen kararları iptal etti.

Mahkemenin kararına göre Usmanov, AB'nin 2022'de kendisine yaptırım uygularken kullandığı bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve itibarını zedelediği gerekçesiyle Hamburg'da dava açarak söz konusu ifadelerin ve kişisel bilgilerinin yayımlanmasının durdurulmasını talep etti.

Davaya bakan hakimin, belgelerin Brüksel'deki AB Konseyi'ne tebliğ edilmesini kararlaştırmasına rağmen Hamburg Eyalet Mahkemesi Başkanı, Alman Dışişleri Bakanlığının Usmanov'un başka bir davasına ilişkin itirazları üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından işlemi durdurdu???????.

Usmanov'un itirazını inceleyen Federal Yüksek Mahkeme, mahkeme başkanının tebligatı engelleme yetkisinin bulunmadığına hükmederek söz konusu işlemi ve bunu onaylayan üst mahkeme kararını iptal etti.

Kararda, Alman Dışişleri Bakanlığının görüşlerinin bağlayıcı olmadığı, dava belgelerinin tebliğine ilişkin karar verme yetkisinin davaya bakan mahkemeye ait olduğu vurgulandı.

Usmanov'un basın servisinden yapılan açıklamada, söz konusu davanın AB Konseyi'nin yaptırım gerekçelerinde kullandığı ifadeler nedeniyle açılan ilk itibar davası olduğu belirtildi.

Mahkemenin kararı, davanın esasına ilişkin bir hüküm içermezken AB Konseyi'ne yönelik hukuki sürecin önündeki tebligat engelini kaldırdı.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022'de yaptırım listesine aldığı Usmanov'u Eylül 2026'da listeden çıkarmıştı.

Kaynak: AA
PolitikaEkonomiAlmanyaMahkemeDünyaSon Dakika

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