Federasyonlara İhracat Desteği

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe federasyonlara alım heyeti, B2B ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projesi organizasyonları düzenleme yetkisi verilmesinin ardından yurt içindeki fuarların ihracata daha güçlü katkı sunması bekleniyor.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, bu yılki düzenleme sayesinde federasyonların da artık alım heyetleri, B2B organizasyonları ve URGE projeleri düzenleyebildiğini ifade etti.

Daha önce bu yetkinin yalnızca ticaret ve sanayi odaları ile ihracatçı birliklerinde bulunduğunu aktaran Kaplangı, bu düzenlemenin sektör temsilcisi federasyonları açısından önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Kaplangı, yeni düzenlemeyle artık federasyonların da alım heyetleri, B2B heyetleri, URGE'ler düzenleyebildiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler de sektörlerimiz adına, federasyon olarak bir fuara alım heyeti düzenleyerek, yurt dışı ihracatı geliştirme projeleri kapsamında seyahatler, ikili görüşmeler düzenlemek suretiyle ihracatımıza direkt katkı yapabilecek çalışmalar yapabileceğiz. Bu kapsamda yapılan harcama tutarlarının yüzde 75'i Ticaret Bakanlığı teşviklerine tabi oldu. Bu çok değerli ve önemli. Bu sayede biz hem bakanlığımıza gittiğimiz ülkelerdeki raporları sunacağız hem oradaki ihracatımızı nasıl artırdığımızı göstereceğiz hem de oradan da bize sunulan teşvikleri nasıl değerli kullandığımızı, bununla ilgili ülkeye nasıl bir katma değer yarattığımızı da raporlayabileceğiz. Bu bizler için önemli."

"Federasyonlar açısından ticari olarak alınmış en büyük desteklerden biri"

Güçlü Kaplangı, bu düzenlemenin şu anda kendi federasyonları ve diğer üretici temsilcisi federasyonlar açısından ticari olarak alınmış en büyük desteklerden biri olduğunu belirterek, "Örneğin biz ZUCHEX Fuarımıza, Aydınlatma Fuarımıza federasyon bünyesinde alım heyeti getirip burada harcanan bedellerin yüzde 75'ini de teşvik olarak alabileceğiz ki bu çok büyük bir şey. Yani ihracata doğrudan etki yapacak, sektörü canlandıracak, KOBİ'lerimizi gidemedikleri ülkelere götürebileceğiz." şeklinde konuştu.

Sonbaharla birlikte sektörlerin yoğun fuar takvimine gireceğini ifade eden Kaplangı, mobilya sektörünün eylül ve ocak, züccaciye sektörünün eylül, tesisat sektörünün ekim, endüstriyel mutfak ve aydınlatma sektörlerinin ise kasım ayında Türkiye'de fuarlar düzenleyeceğini kaydetti.

Kaplangı, bu fuarlara dünyanın birçok ülkesinden alıcı getirileceğini vurgulayarak, "ABD, Kanada, Güney Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden alıcıları Türkiye'ye getireceğiz. Gerekirse uçak ve otel masraflarını karşılayarak yabancı şirket temsilcilerini fuarlarımızda üreticilerimizle buluşturacağız. Böylece binlerce üreticimiz yeni müşterilere ulaşma imkanı bulacak ve ihracatımız artacak." diye konuştu.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tek başlarına ulaşmakta zorlandıkları pazarlara da federasyon organizasyonlarıyla erişebileceklerine işaret eden Kaplangı, özellikle Afrika ve ABD pazarlarında büyümeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Hedefimiz geçen yılın ihracat rakamlarını yakalamak, mümkünse aşmak"

Kaplangı, EVFED çatısı altında yer alan 7 sektörün Türkiye ihracatının yüzde 10'ununu gerçekleştirdiğini, yaklaşık 1 milyon 50 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını kaydetti.

Sektörlerin her yıl yaklaşık 5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini aktaran Kaplangı, endüstriyel mutfak, züccaciye, mobilya, plastik ve aydınlatma sektörlerinin dünya sıralamalarında ilk 5 ila 8 arasında yer aldığını dile getirdi.

Yılın ilk yarısını da değerlendiren Kaplangı, ABD/İsrail-İran gerilimi, petrol fiyatlarındaki artış ve ham madde maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle ilk aylarda ihracatta yavaşlama yaşandığını söyledi.

Kaplangı, nisan ayının sonundan itibaren toparlanma sinyalleri aldıklarını belirterek, haziran ayında daha olumlu bir tablo oluştuğunu dile getirdi.

Güçlü Kaplangı, "Hedefimiz geçen yılın ihracat rakamlarını yakalamak, mümkünse aşmak ve Türkiye'nin yıllık ihracat hedefinin yaklaşık yüzde 10'unu ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.