Feke Tapan Lavanta Festivali Bu Sene Düzenlenmeyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Feke Tapan Lavanta Festivali Bu Sene Düzenlenmeyecek

Adana'nın Feke ilçesinde düzenlenen 'Feke Tapan Lavanta Festivali' bu sene yapılmayacak. İlçenin eksikliklerinin giderilmesi ve turizm altyapısının hazırlanması için festival ertelendi.

13.07.2024 18:47
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Lavanta Festivali'ne 'Kalkınma' molası

Feke Tapan Lavanta Festivali' bu sene düzenlenmeyecek

ADANA - Adana'da 2 yıldır düzenlenen 'Feke Tapan Lavanta Festivali'nin bu sene ilçenin eksikliklerinin giderilmesi ve turizm altyapısının hazırlanması için düzenlenmeyeceği açıklandı.

Adana'nın Feke ilçesinde Hopka Dağı eteklerinde bulunan lavanta bahçeleri eşsiz güzellik sunuyor. Feke Belediyesi tarafından 2 yıldır lavantaların ve ilçenin tanıtımı için Temmuz ayının başında 'Feke Tapan Lavanta Festivali' düzenleniyordu.

'Kalkınma' molası verildi

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve lavanta üreticileri arasında yapılan toplantı sonucu ilçenin festivaller için altyapısının hazır olmadığı gerekçesiyle bu sene festivalin yapılmamasına karar verildi.

Gazetecilere konuşan Başkan Özen, lavanta bahçelerinin sadece turizm açısından değil, aynı zamanda yöresel satışlar için de büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatarak, "Feke'nin adını Türkiye'nin her kesimine ulaştırma hedefimiz var. Tüm vatandaşlarımızı Feke'ye bekliyoruz. Gelecek yıllardan itibaren festivallerimiz devam edecek. Bu sene hem eksikleri gidermek hem borç hem de kamu tasarrufu için festivali düzenlemiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Adana, Feke, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Feke Tapan Lavanta Festivali Bu Sene Düzenlenmeyecek - Son Dakika

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