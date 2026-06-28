Felakete Rağmen Yeniden Başarı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 depremlerinde iş yeri ağır hasar gören, toparlanma sürecinde ise eşini kanser nedeniyle kaybeden kadın girişimci Gülbahar Kırklareli, KOSGEB desteğiyle yeniden ayağa kaldırdığı baharat işletmesiyle Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor.

Kahramanmaraş'ta eşiyle birlikte işlettiği baharat fabrikası depremde ağır hasar gören 41 yaşındaki iki çocuk annesi Kırklareli, yaşadığı zorlu sürece rağmen üretimden vazgeçmedi.

Depremin ardından işletmesini yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalarını sürdüren Kırklareli, KOSGEB'in "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında aldığı destekle fabrikasını yeniden üretime kazandırdı.

İşletmesinde kırmızı pul biber başta olmak üzere nane, sumak, kekik ve çeşitli baharatlar üreten Kırklareli, bugün ürünlerini Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Gülbahar Kırklareli, AA muhabirine, 6 Şubat 2023 depremlerinin hem aile yaşamlarını hem de işlerini derinden etkilediğini söyledi.

Deprem nedeniyle işletmelerinin bir bölümünün ağır hasar aldığını anlatan Kırklareli, üretimi sürdürmeye çalıştıkları dönemde eşine kanser teşhisi konulduğunu belirtti.

Yaklaşık 8 ay süren tedavi sürecinin ardından eşini kaybettiğini ifade eden Kırklareli, yaşadığı zorlu dönemde KOSGEB desteğinin işletmesini yeniden ayağa kaldırmasını sağladığını dile getirdi.

"Büyük bir çıkmazın içindeyken KOSGEB'in deprem destek programından yararlandım"

Kırklareli, "Büyük bir çıkmazın içindeyken KOSGEB'in deprem destek programından yararlandım. Aldığım destekle işletmemi yeniden ayağa kaldırdım." dedi.

Destek sayesinde siparişleri yeniden karşılamaya başladıklarını belirten Kırklareli, hedeflerinin ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Yaşadığı süreçte devletin kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Kırklareli, küçük ölçekli bir işletme olmalarına rağmen yurt içi pazarın yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika'ya kırmızı pul biber ve çeşitli baharat ürünleri gönderdiklerini kaydetti.