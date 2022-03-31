Festival halı 2022 yeni sezon koleksiyonlarını tanıttı - Son Dakika
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Festival halı 2022 yeni sezon koleksiyonlarını tanıttı

31.03.2022 13:21
Festival halı 2022 yeni sezon koleksiyonlarını tanıttı

Türkiye'de 1983 yılından itibaren halı sektörünün lider markalarından Festival Halı, 2022 yılı için hazırlanan birbirinden özel desenler ile sezona iddalı bir giriş yaptı.

Türkiye'de 1983 yılından itibaren halı sektörünün lider markalarından Festival Halı, 2022 yılı için hazırlanan birbirinden özel desenler ile sezona iddalı bir giriş yaptı.

Türkiye genelinde 7 ilde toplam 700'ü aşkın bayinin katıldığı lansman, yoğun ilgi gördü. Trend renkler ve sektöre yön verecek desenler ile büyük beğeni toplayan Festival Halı, katılımcılardan tam not aldı.

Festival Halı 2022 koleksiyon ürünleri için açıklama yapan Yurtiçi Satış Müdürü Abdullah Mercimekoğlu, 'Son 3 yıldır yoğun bir şekilde yurt dışı yapılanma faaliyetlerimizi tamamladık. Bu süreç içerisinde yurtiçi için yapacağımız çalışmaların altyapısını hazırladık. Bundan sonra belirleyeceğimiz ürün ve desenler güncelliğini koruyacak ve müşterilerimizin istekleri ön planda olacak. Festival Halı olarak müşterimizin beklentileri ve isteklerini göz önüne alarak oluşturduğumuz bu koleksiyonu büyük titizlikle hazırladık. Festival Halı olarak sektöre yenilik katmaya ve evlerin en güzel detayı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Festival, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Festival halı 2022 yeni sezon koleksiyonlarını tanıttı - Son Dakika


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