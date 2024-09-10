Fethiye'de Çiftçilere Destek Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fethiye'de Çiftçilere Destek Toplantısı

Fethiye\'de Çiftçilere Destek Toplantısı

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yeni destek programlarını tanıtmak için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Temel Destek, Planlama Desteği ve Su Kısıtı Destekleri gibi konular ele alındı.

10.09.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yeni destek programlarını tanıttı.

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ziraat odası personeline ve katılan çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya'nın başkanlığında gerçekleştirildi. İl müdürlüğü personelinin de katıldığı toplantıda, çiftçilere yeni destek programları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda; Temel Destek, Planlama Desteği ve Su Kısıtı Destekleri gibi önemli konular ele alındı. Şaban Sarıkaya, katılımcılara yaptığı açıklamada, "Tarımda Yeni Dönem başlıyor. Üretim ve üreticimizi merkeze alan adımlarla toprağımıza bereket, ekonomimize güç katacak. Yüzde 100'ün üzerinde artan desteklerle, üretimin ve üreticimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantı, tarım sektöründeki yenilikçi adımların ve desteklerin çiftçilere nasıl ulaşacağına dair kapsamlı bir platform sundu. Çiftçiler, daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım için gerekli olan destekler hakkında bilgilendirildi. Bu toplantının, Fethiye'nin tarımsal üretimini artıracağı ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fethiye'de Çiftçilere Destek Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
08:35 Kaybolduktan saatler sonra bulundu Köy halkı derin nefes aldı Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı
08:06 Narin’in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 19:59:23. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye'de Çiftçilere Destek Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement