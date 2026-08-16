Fethiye ve Kaş'ta Deniz Milli Parkı Kuruldu
Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarındaki alan, Deniz Milli Parkı olarak ilan edildi.
Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın "Deniz Milli Parkı" olması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha, "Deniz Milli Parkı" olarak belirlendi.
Kaynak: AA
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