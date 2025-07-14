FETÖ'nün Finansmanına MASAK Müdahalesi - Son Dakika
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Ekonomi

FETÖ'nün Finansmanına MASAK Müdahalesi

14.07.2025 11:11
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MASAK, FETÖ/PDY'nin finansman kaynaklarını kesmek için 559 kişiyle ilgili yurt dışı bilgi talep etti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında, 2024 yılı sonuna kadar 559 gerçek ve tüzel kişi ile ilgili olarak yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerinden bilgi paylaşımı talep edildi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, MASAK tarafından FETÖ/PDY'nin finansal yapısına yönelik soruşturma ve incelemelere, 17-25 Aralık 2013 sonrası süreçte savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli olarak başlandı.

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine kadar mali soruşturmalar olgunlaştırılırken FETÖ/PDY bağlantılı şirketlere kayyum atandı. Ayrıca, örgütün finans sektöründeki önemli enstrümanı Asya Katılım Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.

Darbe girişiminden sonra ise FETÖ/PDY'nin finansal yapısına yönelik çalışmalar hız kazandı. Örgüt, yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle kısa sürede yurt içindeki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu süreçte, örgütle bağlantılı eğitim ve sivil toplum kuruluşları kapatıldı. Bağlantılı-iltisaklı-irtibatlı şirketlere de ilgili kanun hükümleri doğrultusunda TMSF tarafından kayyum görevlendirildi.

Söz konusu süreçte 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Devralındığındaki toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira olan 784 şirket TMSF'nin yönetimine geçti. Böylece, yürütülen soruşturmalarla FETÖ/PDY'nin finansal yapısını oluşturan insan kaynağına da müdahale edilmiş oldu.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki mal varlıklarını dondurma çalışmaları da yürütüldü. Bu kapsamda 703 kişinin yurt içindeki mal varlığı dondurulurken yine alınan mal varlığının dondurulması kararları doğrultusunda 241 kişi hakkında yabancı ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulması talebi ilgili ülkelere iletildi. Dondurulan mal varlığı değeri 5 milyar 498 milyon 798 bin 842 lira, 2 milyon 455 bin 851 dolar, 282 bin 594 avro, 106,77 gram altın oldu, bu kapsamda 851 gayrimenkul, 66 araç ile bir yat ve 132 ticari sicil kaydı da yer aldı.

324 bin 574 gerçek ve tüzel kişi hakkındaki analiz raporları adli makamlara sunuldu

MASAK, 2024 yılı sonuna kadar, FETÖ/PDY kapsamında 83 bin 91 analiz dosyasını tamamladı, bu dosyalar çerçevesinde 324 bin 574 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu.

Örgütle mücadele sürecinde yurt içi ve dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarla da ortak çalışmalar yürütüldü. Sadece 2024 yılı içerisinde 10 bin 311 gerçek ve tüzel kişi hakkında istihbari bilgi paylaşımlarında bulunuldu.

FETÖ/PDY kapsamında, 2024 yılı sonuna kadar 559 gerçek ve tüzel kişi ile ilgili olarak yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı talebi yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden işlemleri, işleme konu mal varlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması durumunda 7 iş günü süreyle askıya almaya yetkisi bulunuyor. Bu kapsamda, 2024 yılı sonuna kadar FETÖ/PDY şüphesi bulunan 1928 işlemde askıya alma kararı verildi.

Öte yandan, MASAK Başkanlığının FETÖ/PDY'ye ilişkin savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, örgütün yeni finansman yöntemlerine yönelik takip ve tespit çalışmaları devam ederken MASAK'ın erişim sağladığı veri kaynakları ve kullandığı teknik araçlardan faydalanarak elde edilen nitelikli mali istihbarat, adli makamlarla ile istihbarat ve kolluk birimleriyle paylaşılıyor.

Kaynak: AA

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FETÖ'nün Finansmanına MASAK Müdahalesi - Son Dakika

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