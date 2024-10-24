FETÖ'ye Ait Şirketlerden 18,6 Milyar Lira Hasılat - Son Dakika
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Ekonomi

FETÖ'ye Ait Şirketlerden 18,6 Milyar Lira Hasılat

TMSF, FETÖ'ye ait şirketlerden 18,6 milyar lira satış hasılatı elde etti. 683 şirkette kayyım görevinde.

24.10.2024 11:48
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) 2016'dan itibaren kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerin bilançosu artarken, FETÖ'ye ait şirketlerin satış ihalelerinden bugüne kadar 18,6 milyar liralık satış hasılatı elde edildi.

AA muhabirinin TMSF'den aldığı bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY'ye yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 1326 şirketin kayyımlık görevi Fon'a devredildi.

Halihazırda Fon, Türkiye'nin 35 ilinden toplam 683 şirkette kayyım olarak görev yapıyor. Ayrıca Fon, 82 şirkete pay kayyımı, 93 gerçek kişinin de mal varlıklarına kayyım olarak atandı.

Fon'un kayyım olarak görevlendirildiği 98 şirketin tasfiye ve sicilden terkine ilişkin hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerinin başlatılmasına karar verilirken, 683 şirketten ayrı olarak 34 şirketin daha tasfiye işlemleri tamamlanarak ticaret sicilinden terkin edildi.

Kayyım olarak görevlendirilen 683 şirketin kuruma devir tarihleri itibarıyla aktif büyüklükleri 33,9 milyar lira iken bu rakam 30 Haziran itibarıyla yüzde 531 büyüyerek 214,5 milyar liraya, öz kaynak toplamı ise yüzde 943 artarak 12,3 milyar liradan 128,3 milyar liraya ulaştı.

Şirketlerin, cirosu 2023 sonu itibarıyla 115,5 milyar lira, karı ise 3,9 milyar liraya ulaştı. Halihazırda yönetim altındaki bu şirketlerde 24 bin 428 kişi istihdam ediliyor.

-17 şirketin hisse satışından 797 milyon bin lira satış hasılatı elde edildi

Fon tarafından hisse satışı yapılan şirket sayısı 17 olurken, bu satışlardan toplam 797 milyon bin lira satış hasılatı elde edildi.

Kurumun kayyım olarak atandığı şirketlerle ilgili ticari ve iktisadi bütünlük (TİB) ihalelerinde 41 adet TİB, yaklaşık 14,5 milyar lira ve 3,5 milyon dolar muhammen bedelden satışa sunuldu.

İhale sonucu KDV dahil yaklaşık 18,6 milyar lira ve 7 milyon dolar satış hasılatına ulaşıldı.

Fon'un kayyımı olduğu şirketlerin 108'i hakkında ilgili mahkemelerce müsadere kararı verildi. Bu kararlar kesinleşmiş olup bunların satış ve tasfiye süreçlerine başlandı.

Bu kapsamda, 19 Ağustos 2024 tarihli ve 8857 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Koza Grubu'na ait 12 şirketin sermayelerinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamının, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) aktarılmasına karar verilirken, karara istinaden söz konusu şirketlerin hisseleri ilgili sicil müdürlüklerinde TVF adına tescil ettirilerek pay defterlerinde gerekli değişiklikler de yapıldı.

Yine, Erciyes Anadolu Grubu şirketlerine ilişkin satış süreçleri kademeli olarak devam ederken, satış ilanları Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF internet sitesinde yayımlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi FETÖ'ye Ait Şirketlerden 18,6 Milyar Lira Hasılat - Son Dakika

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